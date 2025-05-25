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Общество

Более 30 тысяч вакансий предложат на ярмарке трудоустройства в Нижнем Новгороде

21 июня 2025 15:10  [206] Общество
Более 30 тысяч вакансий предложат на ярмарке трудоустройства в Нижнем Новгороде

Более 30 тысяч вакансий предложат на Всероссийской ярмарке трудоустройства в Нижнем Новгороде "Работа России. Время возможностей". Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. 

Федеральный этап пройдет 27 июня на стадионе "Нижний Новгород" с 10:00 до 19:00. Мероприятие приурочено ко Дню молодежи.

В ярмарке примут участие свыше 250 работодателей из ключевых отраслей экономики — ИТ, машиностроения, радиоэлектроники, металлургии, химической промышленности, сельского хозяйства, транспорта и логистики. Посетителям предложат более 30 тысяч вакансий, включая стажировки, временную занятость для школьников и первую работу для выпускников.

Одним из центральных событий станет участие нижегородской площадки в дискуссии "Рынок труда будущего", которая пройдет при прямом подключении к пленарной сессии в Москве. Участники обсудят влияние искусственного интеллекта и новых технологий на занятость, а также перспективы появления и исчезновения профессий.

Заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков отметил, что регион активно развивает ИТ, промышленность и сельское хозяйство, что создает высокий спрос на молодых специалистов. По его словам, формат ярмарки дает молодежи возможность не только найти работу, но и построить карьеру в родном регионе.

Для участников подготовлена насыщенная программа: мастер-классы по составлению резюме, консультации по переобучению, профориентация с использованием VR-технологий. Руководитель областного управления по труду и занятости Игорь Пантюхин подчеркнул, что особое внимание будет уделено перспективным отраслям — цифровым технологиям, инженерии и экологичному производству.

Гости смогут воспользоваться услугами кадрового центра "Работа России": пройти тестирование, получить рекомендации по карьерному росту, подготовиться к собеседованию и узнать о мерах поддержки в рамках нацпроекта "Кадры".

Директор центра Людмила Егорова добавила, что ярмарка — это комплексное решение как для соискателей, так и для работодателей. Уже на месте можно пройти собеседование и даже заключить трудовой договор.

Организаторами выступают управление по труду и занятости населения Нижегородской области и кадровый центр "Работа России". Партнерами стали Минспорта РФ, Корпоративный университет правительства региона, "Движение первых", Роструд и Минтруд России.

Ранее сообщалось, что нижегородцы могут пройти профориентационные тесты на портале "Работа России".

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Теги:
вакансии Трудоустройство
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