Путин обратился к участникам Форума регионов в Нижнем Новгороде Политика

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин обратился с видеопосланием к участникам пленарного заседания XII Форума регионов России и Белоруссии (12+), который проходит в Нижнем Новгороде.

В своем обращении глава государства выразил признательность организаторам и участникам мероприятия за активную работу, направленную на развитие стратегического партнёрства между двумя странами.

По словам президента, встреча обещает стать значимым шагом в экономическом взаимодействии: в рамках форума планируется заключение около сотни коммерческих соглашений на сумму порядка 20 миллиардов рублей.

"Их реализация, безусловно, будет способствовать ещё более тесной интеграции двух наших стран", — подчеркнул Владимир Путин.

Особое внимание президент уделил совместным инициативам в сфере образования и молодежной политики. В частности, он отметил развитие межвузовского сотрудничества и напомнил, что в российских университетах сегодня обучаются около 13 тысяч студентов из Белоруссии.

В завершение своего выступления Владимир Путин пожелал участникам форума успешной работы и выразил уверенность, что достигнутые договоренности укрепят связи между народами двух государств.

Ранее Председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова выразила благодарность губернатору Глебу Никитину за "радушный и теплый прием" в Нижнем Новгороде.

Председателю Совета Федерации Федерального Собрания России Валентине Матвиенко и председателю Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Наталье Кочановой представили выставку изделий народных художественных промыслов, открывшуюся в рамках V Форума креативных территорий в Нижнем Новгороде.