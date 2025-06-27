Эксперт-мониторинг с 20 по 27 июня 2025 года от АНО "Минин-центр" Политика

Эксперты "Минин-центра" анализируют события уходящей недели, влияющие на социально-политическую ситуацию в мире, России и Нижегородской области, в которых проявляются долговременные тенденции.

Темы недели – "Необходимы нетривиальные решения и сильная воля, чтобы переломить негативные тенденции", "В Нижнем Новгороде прошел XII форум регионов России и Беларуси" и"Пятый Форум креативных территорий в Нижнем Новгороде".

Федеральная тема – "Необходимы нетривиальные решения и сильная воля, чтобы переломить негативные тенденции"

Эксперт "Минин-центра", руководитель аналитического отдела Международного евразийского движения, к.филос.н. Владимир Киреев: "Для любой крупной страны существуют вопросы обеспечения её экономических интересов и безопасности. Не является исключением и Россия. На протяжении значительной части своей истории наша страна формировала свою зону влияния, при этом территории и народы, являвшиеся союзными и кооперативно связанными, чаще всего рано или поздно интегрировались внутрь российского общества и становились русскими. Кризис Российской империи и распад СССР дважды в течение одного столетия нанесли удар по русскому государству, снизив и подорвав его ресурсы и растратив влияние в мире. Однако кризисы порой создают и новые возможности, так после распада Российской империи возник СССР, имевший значительно большее влияние в мире за счёт коммунистической идеологии. А после распада СССР Россия смогла действовать после двадцатилетия ухода с мировой арены более рационально и эффективно, не отягощённая идеологическими рамками. Отсюда триумфальное возвращение России в высшую лигу мировой политики в Сирии и на Африканском континенте, именно поэтому российские инициативы БРИКС и ШОС имеют такую высокую популярность в мире. В этом, однако, заключается одновременно и парадокс — Россия, эффективно действующая в Африке или Юго-Восточной Азии, выглядит намного слабее в зоне своего привычного существования на постсоветском пространстве. Российские инициативы ЕАЭС и ОДКБ не столь привлекательны и управляемы, как глобальные объединения с российским участием, в них вступили далеко не все бывшие советские республики. А страны из бывшего советского блока или страны, тесно сотрудничавшие с СССР, вообще ни одна. Более того, несмотря на поистине огромное влияние России на постсоветском пространстве в области экономики и культуры, идеологически современная Российская Федерация выглядит почти что беспомощно.

У этой проблемы есть две стороны медали. Одна заключается в том, что у бывших советских республик есть комплекс подчинённой территории, желающей получить эмансипацию, сепарироваться от бывшей метрополии и стать самостоятельными. Поэтому они болезненно воспринимают любые интеграционные инициативы, исходящие из бывшей столицы, как посягательство на их «взрослость». Одновременно вторая сторона медали — у самого российского правящего класса есть свой набор психологических паттернов, делающих их поведение в отношении бывших союзных территорий неэффективными. Так, стремление решать все проблемы бывших партнёров по Союзу за счёт России, фактически за счёт коренного населения России. Несущественно какими психологическими механизмами это обусловлено, это нерационально, и имеет крайне негативные последствия как для самой России, так и для её партнёров. Нисколько не умаляя гуманитарных аспектов международного сотрудничества, они должны основываться на рациональной основе, а не на мутных психологических травмах. Такого же рода проблема была долгое время, но постепенно изживается у российского общества (как на уровне руководства, так и в целом в широких кругах) комплекс подчинённости, второстепенности по отношению к Западу.

Поэтому действия против западных стран были такими беспомощными, и не только потому, что там действовали скрытые механизмы влияния — подкуп и давление, гораздо важнее, что представители России считали западную культуру и западных людей превосходящими их самих. О каком в таком случае прагматичном поведении может идти речь? Поэтому мы видим безусловно слабое поведение как в отношении Запада, так и постсоветского пространства. И одновременно сильное поведение в направлении стран Африки, Латинской Америки, Юго-Восточной Азии, иными словами, по отношению к тем странам, где никаких культурных и психологических установок нет. Однако потребности современной России заключаются в свободном доступе к рынкам, мобилизационному ресурсу и контролю за своей периферией. А выше названные регионы мира, несмотря на всю их лояльность, обеспечить их не могут, просто по причинам пространственной удалённости и сложностей логистики. Поэтому в условиях растущей конкуренции за мировые ресурсы Москва вынуждена более пристально присматриваться к своему ближайшему окружению.

Именно понимание этого факта ведёт к тому, что Россия сегодня усиленно проводит форумы и саммиты со странами ЕАЭС, Союзного государства Россия-Белоруссия, проводит мониторинг дееспособности ОДКБ, изучает возможности влиять на ситуацию в Армении, Молдавии и ряде других регионов. Но именно в этом ареале, как мы видим, у России самые слабые позиции, несмотря (подчеркнём) на объективные обстоятельства. Для большинства постсоветских стран, кроме Прибалтийских государств, Россия была и остаётся либо самым значительным, либо очень значимым экономическим партнёром, источником инвестиций, местом отправки трудовых мигрантов, а в ряде случаев ещё и гарантом безопасности. Польша, Болгария, Румыния и бывшая Восточная Германия отрезаны от сотрудничества с Россией, но и там бы ситуация была такой же. Венгрия и Словакия используют самый минимальный уровень экономических выгод от сотрудничества с Россией из-за политической ситуации, давления со стороны Евросоюза. Несмотря на выгоду от сотрудничества с Россией, вообще везде без исключений Россию старательно выдавливают из своего пространства, получая выгоду от сотрудничества, стремятся минимизировать её политическое и культурное влияние.

Для Москвы такая ситуация неприемлема, потому что данные страны в современной ситуации являются ненадёжными партнёрами. То, что происходит сегодня в Армении, это всего лишь частный пример, ровно то же самое происходит повсеместно, только в более скрытой форме. Чем это грозит? Рынки могут быть потеряны, инвестиции в средства производства, инфраструктуру утраченными, а страны могут стать очередными плацдармами для антироссийских действий. Необязательно, но ситуация почти везде балансирует где-то на грани этого. Говорить о мобилизационном потенциале вообще бесполезно, так как даже находящиеся на территории России трудовые мигранты нашей страной контролируются весьма и весьма в незначительной степени, скорее сами по себе представляют угрозу, чем являются потенциальными бойцами за общие интересы. Смесь направленного против России национализма, либерализма и религиозного радикализма — коктейль, делающий их очень сомнительными потенциальными сторонниками Русского мира. Для того чтобы исправить эту ситуацию, нужны нетривиальные решения, способность управлять решениями элитарных групп, настроениями широких масс людей. Всё это до какой-то степени получается делать на территории самой России, но наше влияние гаснет как свеча на ветру за пределами границ Федерации. Чтобы исправить эту ситуацию нужны нетривиальные решения и сильная воля. Работа, как видим, ведётся. Надеемся, что глобальные кризисы, сменяющие друг друга, не застанут нас неподготовленными к ситуации".

Федеральная тема – "В Нижнем Новгороде прошел XII форум регионов России и Беларуси"

Эксперт "Минин–центра", ведущий научный сотрудник ИМОМИ ННГУ имени Н.И. Лобачевского, к.ист.н. Александр Сорокин отмечает, что 26-27 июня в Нижнем Новгороде проходил ХII Форум регионов России и Беларуси с заявленной темой "Молодежь Беларуси и России - наследники Великой Победы и будущее Союзного государства".

"В форуме приняли участие около 800 делегатов из 79 регионов двух стран. В рамках насыщенной программы Форума была проведена выставка достижений народного хозяйства регионов России и Беларуси, подписан ряд двусторонних соглашений, состоялись совместное заседание руководящих органов молодежных парламентов, встречи председателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко и председателя Совета Республики Беларуси Натальи Кочановой с молодежью и с руководителями органов государственной власти субъектов России и Беларуси, а также были проведены секционные заседания по вопросам правового сотрудничества в рамках Союзного государства, взаимодействия органов местного самоуправления стран, роли молодежных объединений в развитии трансграничных связей, взаимодействия в сфере агропромышленного комплекса, промышленной кооперации, молодежной политики в сфере демографического развития, вклада культуры и просветительской деятельности в Великую Победу и их роли в формировании будущего Союзного государства.

Большое значение в этом году уделялось роли молодежи в формировании будущего Союзного государства. Напомним, что на проходившем в 2024 году также в Нижнем Новгороде съезде городов России и Беларуси было предложено внедрить единый стандарт работы молодежных палат в регионах РФ и Республики Беларусь. В частности, призывалось ввести единый возрастной ценз для депутатов молодежных палат, критерии их отбора, сделать упор на законотворчество. Предполагалось также закрепить права и обязанности молодежных палат и законодательно унифицировать единое название и статус для таких организаций.

Также в настоящее время реализуется дорожная карта органов государственной власти Республики Беларусь, федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации и национальных общественных объединений двух стран в сфере молодежной политики на 2025-2027 годы, которая предусматривает широкий перечень мероприятий по гражданскому и патриотическому воспитанию молодежи, в области образования и науки, творчества, культуры и искусств, добровольчества и волонтерства, в информационной сфере, и сближение законодательства стран в сфере молодежной политики.

На пленарном заседании Форума было инициировано проведение разработок новых совместных проектов в области технологического развития, использования искусственного интеллекта в разных сферах, образования молодежи и патриотического воспитания. Также в рамках Форума была отмечена необходимость дальнейшего развития подходов к сохранению исторической памяти, прежде всего, в отношении Победы в Великой Отечественной войне.

Нельзя не отметить и возрастающее партнерство Нижегородской области с Республикой Беларусь. Так, к настоящему времени уже около 20 лет действует Совет делового сотрудничества между нашим регионом и Беларусью. Также еще в 2005 году было подписано соглашение между правительством Нижегородской области и Гродненским областным исполнительным комитетом Республики Беларусь о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. Помимо прочего, оно предусматривает развитие взаимодействия хозяйствующих субъектов, включая поддержку и защиту инвестиций, создание новых рабочих мест. В ходе же Форума правительством Нижегородской области были подписаны соглашения с Гомельским областным исполнительным комитетом (о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, культурно-гуманитарной и социальной сферах) и Национальной академией наук Беларуси (о научно-техническом сотрудничестве), а также дорожная карта о реализации с Витебской областью совместных проектов в сфере торговли, науки, культуры, туризма и образования.

В заключение отмечу, что проведение Форума свидетельствует о ряде важных сигналов. Во-первых, проводится реальная работа по выстраиванию единого правового и экономического пространства в рамках Союзного государства. Во-вторых, различные форматы работы в рамках мероприятия служат оптимальным средством "сверки часов" представителей власти, бизнеса и общества обоих государств по ключевым параметрам взаимодействия. В-третьих, для региона это имеет также значение продолжающегося углубления партнерства с Республикой Беларусь по различным направлениям (о чем свидетельствуют как регулярные мероприятия, связанные с развитием двусторонних отношений, так и состоявшееся в ходе Форума открытие Генконсульства Беларуси в Нижнем Новгороде)".

Региональная тема – "Пятый Форум креативных территорий в Нижнем Новгороде"

Эксперт "Минин-центра", руководитель продюсерского центра по развитию территорий Академии Современного Образования, руководитель образовательной программы и клуба "Лидеры наследия" Нижегородская область, геомаркетолог Центра Социальных Технологий "Дело со смыслом" Елена Диденко отмечает, что в Нижнем Новгороде прошел пятый Форум креативных территорий.

"В этом году мероприятие проходило под эгидой XII Форума регионов России и Республики Беларусь. Его организаторами выступили Минпромторг России и правительство Нижегородской области. Мероприятие проходит ежегодно при поддержке Совета Федерации РФ и позволяет сформировать новые подходы к развитию народных художественных промыслов и креативных индустрий.

Это ключевое отраслевое событие года, которое отвечает на множество вопросов. На дни Форума столица Приволжья стала площадкой для "мозгового штурма", диалога мастеров, предпринимателей, дизайнеров и экспертов из двух стран — России и Беларуси. В рамках деловой программы участники обсудили механизмы сохранения традиционных технологий, их адаптацию к новым рынкам и инструменты продвижения.

Форум креативных территорий снова удивляет в самом хорошем смысле этого слова гостей нашего города. Нижний Новгород стал значимой площадкой притяжения креативных индустрий и территорий, а яркая церемония вручения премии "На родном" не оставила равнодушным никого и смогла филигранно соединить традиции и современность.

Как народное искусство может стать актуальной частью нашей современной культуры, сохранив при этом глубинное вековое наследие — главная дискуссионная тема форума. На мой взгляд, наша главная задача сейчас - это сохранение баланса между новым прочтением народной культуры и традиционным ее исполнением. Для этого особое внимание стоит уделить просвещению и воспитанию. Главный фокус на передачу знаний, а следом уже их трансформация, именно поэтому важным видится популяризировать изучение глубинных кодов территорий, наследия, прививать любовь к малой родине, ее истории, находить то ценное, от чего никогда не захочется отказаться, ту самую идентичность и опору, которая вне времени.

Об этом наш проект "Пояс Мира". О нем мы рассказали на экспертной сессии "Туризм как фактор развития НХП". Этот проект показывает, как социальные технологии позволяют формировать живые сообщества, продвигающие не только свои территории, но и их ценности и символические ресурсы, и как социальные технологии способствуют формированию межрегиональных связей и выстраивают культуру доверия. Миссия проекта — соткать обережный пояс миру из любви к своей малой Родине, выраженной через творчество, через историю про ценность своей земли, а народно-художественные промыслы могут стать опорными точками данного проекта.

В 2025 году Форум креативных территорий стал площадкой для формирования новых подходов к реализации идей народного творчества как важного элемента "культурного кода" и экономического потенциала нашей страны".