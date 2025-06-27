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Общество

Нижегородские власти закупят ордена на 1,3 млн рублей

01 июля 2025 07:03  [59] Общество
Нижегородские власти закупят ордена на 1,3 млн рублей

Фото: ЕИС закупки

Управление делами правительства Нижегородской области планирует приобрести комплекты орденов "За гражданскую доблесть и честь". Соответствующая заявка размещена на портале госзакупок.

В рамках закупки предусмотрено изготовление и поставка орденов трех степеней: по пять экземпляров I и II степени, а также десять — III степени. Таким образом, всего будет заказано 20 наградных комплектов.

Каждый комплект включает орден, значок, удостоверение и футляр. Изготовлены награды будут из латуни с покрытием, имитирующим серебро и золото.

Начальная максимальная стоимость контракта составляет 1 358 333 рублей.

Заявки на участие принимаются до 7 июля. Итоги отбора поставщика подведут 9 июля.

Согласно условиям контракта, подрядчик обязан завершить поставку в течение 20 календарных дней с момента его подписания.

Ранее сообщалось, что государственные и региональные награды вручили нижегородцам, добившимся выдающихся результатов в профессиональной деятельности.

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Теги:
Госзакупки Награды
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