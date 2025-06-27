Нижегородские власти закупят ордена на 1,3 млн рублей

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Управление делами правительства Нижегородской области планирует приобрести комплекты орденов "За гражданскую доблесть и честь". Соответствующая заявка размещена на портале госзакупок.
В рамках закупки предусмотрено изготовление и поставка орденов трех степеней: по пять экземпляров I и II степени, а также десять — III степени. Таким образом, всего будет заказано 20 наградных комплектов.
Каждый комплект включает орден, значок, удостоверение и футляр. Изготовлены награды будут из латуни с покрытием, имитирующим серебро и золото.
Начальная максимальная стоимость контракта составляет 1 358 333 рублей.
Заявки на участие принимаются до 7 июля. Итоги отбора поставщика подведут 9 июля.
Согласно условиям контракта, подрядчик обязан завершить поставку в течение 20 календарных дней с момента его подписания.
Ранее сообщалось, что государственные и региональные награды вручили нижегородцам, добившимся выдающихся результатов в профессиональной деятельности.
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