Нижегородка открыла безглютеновое кафе из-за аллергии у дочки Общество

Фото: предоставлено героиней pravda-nn.ru

В Нижнем Новгороде начало работу уникальное заведение – кафе, полностью исключающее глютен из своего меню. Его открытие стало не просто делом бизнеса, а результатом личной истории и глубокого понимания проблемы, с которой сталкиваются многие семьи. О новом заведении рассказал сайт pravda-nn.ru.

Создательницей кафе стала Екатерина Викаренко. Её путь в предпринимательство начался с переезда в Нижний Новгород из Мурманска, где она жила вместе с семьей. В новом регионе ее муж воплотил свою мечту и занялся рыбным хозяйством. Екатерина тоже решила заняться бизнесом. А каким именно - подсказала сама жизнь. У дочери семейной пары с раннего возраста начали проявляться серьёзные проблемы с пищеварением. После обследования врачи диагностировали аллергию на глютен. Он содержится во множестве продуктов – от хлеба, злаков и макарон до йогуртов и соусов. Для ребёнка с такой особенностью питание вне дома стало практически невозможным. Екатерина начала готовить всё самостоятельно – не только дома, но и в поездках, на отдыхе. Обычные кафе и рестораны были недоступны, а в России специализированных заведений практически не существовало.

Так родилась идея создать собственное кафе, где можно было бы безопасно поесть людям с непереносимостью глютена. Екатерина прошла обучение, консультировалась с поварами и технологами, осваивала азы общепита. Рецепты блюд – результат её пятилетнего опыта приготовления еды для дочери. Сегодня меню кафе состоит из проверенных и безопасных позиций, которые Екатерина лично адаптировала под безглютеновую диету.

Особое внимание в заведении уделяется безопасности: персонал прошёл обучение, кафе сертифицировано, а все продукты и оборудование соответствуют строгим требованиям. Это особенно важно для людей с целиакией – заболеванием, при котором даже микроскопическое количество глютена может вызвать тяжёлую аутоиммунную реакцию. По статистике, примерно один человек из ста в мире страдает от этого недуга.