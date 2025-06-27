58 млн рублей требуют с газовщиков за взрыв в нижегородском селе в 2021 году Происшествия

Фото: МЧС по Нижегородской области

Прокуратура Нижегородской области подала иск к компании "Газпром газораспределение Нижний Новгород" с требованием взыскать 58,1 млн рублей. Речь о компенсации ущерба от взрыва газа в многоквартирном доме в селе Маргуша Дальнеконстантиновского района.

Напомним, инцидент произошел в апреле 2021 года. По версии истца, причиной стала утечка газа в двух квартирах, допущенная после пуска газа без контрольной опрессовки. Ответственность за это прокуратура возлагает на мастера-газовщика, уже приговоренного к трем годам условно и оштрафованного на 200 тысяч рублей.

Сумма ущерба, по оценке прокуратуры, составила 58,1 млн рублей. Именно эту сумму власти потратили на снос разрушенного дома и обеспечение жильем пострадавших.

Газораспределительная компания отрицает вину и возражает против удовлетворения иска. По ее мнению, к трагедии привели действия самих собственников квартир, сообщили в Советском районном суде.

В результате взрыва был полностью разрушен верхний этаж здания. Погиб младенец, пострадали несколько человек. Дом признали непригодным для проживания и снесли. Людям, оставшимся без жилья, предоставили новые квартиры или денежные компенсации.

Ранее по этому делу уже выносились судебные решения. В 2025 году суд обязал компанию выплатить 400 тысяч рублей в пользу инвалида, потерявшего ребёнка, и еще 1,5 млн — пенсионеру, лишившемуся квартиры. Теперь прокуратура пытается вернуть из бюджета всю сумму понесенных расходов через суд.