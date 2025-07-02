Глеб Никитин поздравил белорусский народ с Днем независимости Политика

Фото: Александр Воложанин

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин направил поздравление президенту Республики Беларусь Александру Лукашенко, поздравив граждан страны с Днем независимости и 81-й годовщиной освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков.

Глава региона подчеркнул, что День независимости символизирует государственный суверенитет и национальное единство Беларуси. Этот праздник, по его словам, напоминает о героическом прошлом, культурном наследии и современных достижениях страны. Никитин также выразил признательность за прочные партнёрские связи между Нижегородской областью и Республикой Беларусь, выразив надежду на их дальнейшее развитие в разных направлениях.

Сотрудничество между регионом и Беларусью длится уже многие годы и охватывает широкий спектр сфер — от промышленности и сельского хозяйства до здравоохранения, образования, культуры, туризма и спорта. Особое значение придается совместной мемориальной работе, направленной на сохранение исторической памяти и укрепление межнационального диалога.

Министр международных и межрегиональных связей Нижегородской области Ольга Гусева отметила, что День независимости Беларуси для нижегородцев — не просто праздник дружественного государства, а важная дата, объединяющая память о героизме и общей победе над фашизмом. Этот день, по её словам, подчеркивает ценность мира, единства и исторической дружбы между народами.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область заключила почти три десятка соглашений с Белоруссией в рамках XII Форума регионов, который прошел в приволжской столице в конце июня.