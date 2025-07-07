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Спорт

Нижегородский триатлонист Минеев завоевал бронзу на Первенстве России

09 июля 2025 16:50  [2] Спорт
Нижегородский триатлонист Минеев завоевал бронзу на Первенстве России

Фото: депспорта Нижнего Новгорода

Нижегородский триатлонист Роман Минеев стал бронзовым призером Первенства России по триатлону в дисциплине "спринт". Соревнования прошли в Перми и собрали сильнейших молодых спортсменов из разных регионов страны, сообщили в депспорта Нижнего Новгорода.

Воспитанник спортивной школы "Водник" успешно преодолел дистанцию, которая включала 750 метров плавания, 20 километров велогонки и 5 километров бега.

В возрастной категории от 18 до 23 лет Роман Минеев показал время 00:57:00.3, что позволило ему занять третье место.

В департаменте физической культуры и спорта администрации Нижнего Новгорода поздравили спортсмена и его наставника Сергея Карачарова с достойным результатом.

Ранее Роман Минеев уже проявил себя на крупных соревнованиях: он стал победителем Первенства России по дуатлону в спринтерской дисциплине и завоевал серебро на Кубке Азии по триатлону.

Напомним, юные нижегородские яхтсмены стали призерами Всероссийских соревнований "Поволжская регата-2025".

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Теги:
Соревнования Спорт Триатлон
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