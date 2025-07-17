В каких округах Нижегородской области клещи нападают чаще всего
СК предупредил о массовых взломах аккаунтов в Telegram
Карту точек с бесплатным Wi-Fi создают в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Популярные комментарии за год
19 сентября 2024 15:53  [15660] Елена Мозгунова: Форум и премия "Лидеры инвестиций" стали работающим инструментом в коммуникации участников
19 сентября 2024 15:29  [10855] Дмитрий Каминченко: Форум "Лидеры инвестиций" формирует имидж Нижнего Новгорода как делового центра России
03 апреля 2025 13:41  [3542] "Я разочарован": Игорь Ларионов — о вылете "Торпедо" из плей-офф
02 августа 2024 16:48  [3455] Роман Пермяков: "Нижний в ближайшем будущем вполне может стать центром привлечения IT-спецов"
10 октября 2024 16:49  [3379] Дмитрий Каминченко: "По статистике реальные денежные доходы нижегородцев в первом квартале 2024 года выросли"
29 августа 2024 17:08  [3292] Елена Мозгунова: "Основной целью деятельности создаваемого института станет комплексное развитие региональной демографической политики"
13 февраля 2025 12:24  [3260] Захар Прилепин: "Трамп залезет с ногами в нашу Украину"
26 сентября 2024 17:16  [3251] Евгений Семенов: "Армия и различные силовые структуры всегда были кадровыми донорами гражданской власти"
06 марта 2025 19:56  [3176] Арсений Гончуков: "Работайте лучше, снимайте, что хотите. Тарковский не виноват в ваших проблемах"
20 марта 2025 17:35  [2787] Роман Пермяков: "Нижний Новгород умеет проводить события мирового уровня"
Последние новости рубрики Общество
18 июля 2025 16:43  [104] В Госдуме предлагают ввести карантин для мигрантов из-за вспышки менингита
18 июля 2025 16:30  [91] Валерий Логинов: "Программа "Герои. Нижегородская область" – это уникальная возможность применить опыт на благо страны"
18 июля 2025 16:25  [107] Число обращений из-за укусов клещей в Нижегородской области выросло на 9%
18 июля 2025 15:44  [133] В России предложили ввести налог на кухню недружественных стран
18 июля 2025 15:37  [111] Комплекс "Миотон-М" производства АПЗ прошел сертификацию
18 июля 2025 15:22  [170] Первый этап строительства нижегородского ИТ-кампуса "Неймарк" завершен
18 июля 2025 15:10  [179] Умерших домашних животных запретили хоронить в Нижегородской области
18 июля 2025 14:30  [171] Французская семья переехала из Новой Каледонии в Нижний Новгород
18 июля 2025 14:00  [183] Россельхознадзор выявил на нижегородских предприятиях продукцию из будущего
18 июля 2025 13:30  [203] Ремонт коллектора оставит Автозаводский район без воды почти на два дня
Общество

Валерий Логинов: "Программа "Герои. Нижегородская область" – это уникальная возможность применить опыт на благо страны"

18 июля 2025 16:30  [91] Общество
Валерий Логинов: Программа Герои. Нижегородская область – это уникальная возможность применить опыт на благо страны

«Программа «Герои. Нижегородская область» – это уникальная возможность не только получить новые знания, но и применить имеющийся опыт на благо своего региона и всей страны», – считает ветеран СВО, участник программы Валерий Логинов.

По его словам, бойцы специальной военной операции умеют принимать решения в самых непредсказуемых ситуациях и, самое главное, нести за них ответственность. А значит - смогут стать высококвалифицированными и компетентными руководителями по результатам обучения. 

В зоне СВО Валерий занимался медобеспечением и медицинским сопровождением добровольческой бригады. В рамках программы он хотел бы развить управленческие компетенции и навыки проектного менеджмента, глубже изучить тонкости вербальной и невербальной коммуникации, а также методы предупреждения и разрешения конфликтов. А после завершения обучения – участвовать в решении вопросов, связанных с социальной и медико-социальной сферами. 

«По роду своей деятельности я объехал практически всю нашу страну – от Камчатки до Калининграда, от Воркуты до Северного Кавказа, и не понаслышке знаю особенности условий, созданных для жителей, в большинстве регионов. Также меня интересует тема развития туризма в небольших населенных пунктах, в том числе экотуризма. Планов много, и сфер деятельности, куда хотелось бы приложить усилия, тоже. Но, в любом случае, решение, на каком конкретно направлении служебной деятельности я смогу принести больше пользы, будет за нашими кураторами после прохождения обучения», - рассказал Валерий Логинов.

Решение принять участие в программе «Герои. Нижегородская область» ветеран СВО принял, заручившись поддержкой близких.

«В нашей семье так принято: поддерживать друг друга, вне зависимости от обстоятельств. Моя супруга, мои дети меня поддержали, сказали – действуй», – поделился он.

Напомним, что программа «Герои. Нижегородская область» направлена на интеграцию и трудоустройство участников и ветеранов специальной военной операции в систему государственного управления. В марте 2025 года было подписано соглашение между правительством Нижегородской области, РАНХиГС и КУПНО о сотрудничестве по реализации данной программы.

31 марта завершилась регистрация на участие в программе «Герои. Нижегородская область». В ходе отборочной кампании поступило 1 613 заявок от нижегородцев. 

По сумме баллов за анкетирование, тестирование и онлайн-собеседование и ассессмент, а также по результатам очных собеседований с заместителем губернатора Нижегородской области Андреем Гнеушевым было отобрано 60 участников основной образовательной программы и 30 человек для включения в следующий поток программы по возвращении в регион.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
"Герои. Нижегородская область" Военные СВО
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Как Нижний Новгород провожал IX Горький fest: фоторепортаж
17 июля 2025 15:00Как Нижний Новгород провожал IX "Горький fest": фоторепортаж
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных