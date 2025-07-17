Валерий Логинов: "Программа "Герои. Нижегородская область" – это уникальная возможность применить опыт на благо страны" Общество

«Программа «Герои. Нижегородская область» – это уникальная возможность не только получить новые знания, но и применить имеющийся опыт на благо своего региона и всей страны», – считает ветеран СВО, участник программы Валерий Логинов.

По его словам, бойцы специальной военной операции умеют принимать решения в самых непредсказуемых ситуациях и, самое главное, нести за них ответственность. А значит - смогут стать высококвалифицированными и компетентными руководителями по результатам обучения.

В зоне СВО Валерий занимался медобеспечением и медицинским сопровождением добровольческой бригады. В рамках программы он хотел бы развить управленческие компетенции и навыки проектного менеджмента, глубже изучить тонкости вербальной и невербальной коммуникации, а также методы предупреждения и разрешения конфликтов. А после завершения обучения – участвовать в решении вопросов, связанных с социальной и медико-социальной сферами.

«По роду своей деятельности я объехал практически всю нашу страну – от Камчатки до Калининграда, от Воркуты до Северного Кавказа, и не понаслышке знаю особенности условий, созданных для жителей, в большинстве регионов. Также меня интересует тема развития туризма в небольших населенных пунктах, в том числе экотуризма. Планов много, и сфер деятельности, куда хотелось бы приложить усилия, тоже. Но, в любом случае, решение, на каком конкретно направлении служебной деятельности я смогу принести больше пользы, будет за нашими кураторами после прохождения обучения», - рассказал Валерий Логинов.

Решение принять участие в программе «Герои. Нижегородская область» ветеран СВО принял, заручившись поддержкой близких.

«В нашей семье так принято: поддерживать друг друга, вне зависимости от обстоятельств. Моя супруга, мои дети меня поддержали, сказали – действуй», – поделился он.

Напомним, что программа «Герои. Нижегородская область» направлена на интеграцию и трудоустройство участников и ветеранов специальной военной операции в систему государственного управления. В марте 2025 года было подписано соглашение между правительством Нижегородской области, РАНХиГС и КУПНО о сотрудничестве по реализации данной программы.

31 марта завершилась регистрация на участие в программе «Герои. Нижегородская область». В ходе отборочной кампании поступило 1 613 заявок от нижегородцев.

По сумме баллов за анкетирование, тестирование и онлайн-собеседование и ассессмент, а также по результатам очных собеседований с заместителем губернатора Нижегородской области Андреем Гнеушевым было отобрано 60 участников основной образовательной программы и 30 человек для включения в следующий поток программы по возвращении в регион.