Почти 100 тысяч нижегородцев подключились к личному кабинету налогоплательщика

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Более 99 тысяч жителей Нижегородской области подключились к сервису "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц" с начала текущего года. Таким образом, общее число пользователей цифровой платформы в регионе превысило 1,4 млн человек.
Рост числа пользователей составил 10,7% по сравнению с началом года.
Сервис позволяет физическим лицам получать широкий спектр государственных услуг в онлайн-формате без необходимости личного посещения налоговой инспекции.
Среди ключевых возможностей личного кабинета — контроль за состоянием единого налогового счета (ЕНС), получение налоговых уведомлений, подача деклараций по форме 3-НДФЛ, а также отправка заявлений, обращений и запросов.
Кроме того, через портал можно оперативно получить информацию о банковских счетах, открытых на территории России. Одним из главных преимуществ использования сервиса является существенное сокращение сроков предоставления налоговых услуг.
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