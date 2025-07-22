Почти 100 тысяч нижегородцев подключились к личному кабинету налогоплательщика Экономика

Фото: УФНС по Нижегородской области

Более 99 тысяч жителей Нижегородской области подключились к сервису "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц" с начала текущего года. Таким образом, общее число пользователей цифровой платформы в регионе превысило 1,4 млн человек.

Рост числа пользователей составил 10,7% по сравнению с началом года.

Сервис позволяет физическим лицам получать широкий спектр государственных услуг в онлайн-формате без необходимости личного посещения налоговой инспекции.

Среди ключевых возможностей личного кабинета — контроль за состоянием единого налогового счета (ЕНС), получение налоговых уведомлений, подача деклараций по форме 3-НДФЛ, а также отправка заявлений, обращений и запросов.

Кроме того, через портал можно оперативно получить информацию о банковских счетах, открытых на территории России. Одним из главных преимуществ использования сервиса является существенное сокращение сроков предоставления налоговых услуг.