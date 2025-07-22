  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
26 июля 2025 17:15  [105] Почти 100 тысяч нижегородцев подключились к личному кабинету налогоплательщика
26 июля 2025 13:25  [173] Более 173 тысяч нижегородцев работают в сфере торговли
26 июля 2025 08:00  [281] Индекс промышленного производства достиг 103,3% в Нижегородской области
25 июля 2025 18:10  [317] Финансист рассказал, как новая ключевая ставка повлияет на ипотеку и кредиты
25 июля 2025 18:00  [310] Более 1,6 тысячи молодых нижегородцев нашли работу при помощи кадрового центра
25 июля 2025 17:09  [273] ВТБ: снижение ключевой ставки несколько "оживит" розничное кредитование
25 июля 2025 16:29  [307] На 20% увеличится выработка у нижегородского производителя спецтехники благодаря федеральному проекту "Производительность труда"
25 июля 2025 14:12  [332] Ключевая ставка в России решением Центробанка снижена до 18%
25 июля 2025 07:48  [332] Сотрудничество с Белоруссией обсудили в нижегородском Заксобрании
24 июля 2025 18:25  [502] Горьковский автозавод переходит на четырехдневную рабочую неделю
Экономика

Почти 100 тысяч нижегородцев подключились к личному кабинету налогоплательщика

26 июля 2025 17:15  [105] Экономика
Почти 100 тысяч нижегородцев подключились к личному кабинету налогоплательщика

Фото: УФНС по Нижегородской области

Более 99 тысяч жителей Нижегородской области подключились к сервису "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц" с начала текущего года. Таким образом, общее число пользователей цифровой платформы в регионе превысило 1,4 млн человек.

Рост числа пользователей составил 10,7% по сравнению с началом года.

Сервис позволяет физическим лицам получать широкий спектр государственных услуг в онлайн-формате без необходимости личного посещения налоговой инспекции.

Среди ключевых возможностей личного кабинета — контроль за состоянием единого налогового счета (ЕНС), получение налоговых уведомлений, подача деклараций по форме 3-НДФЛ, а также отправка заявлений, обращений и запросов.

Кроме того, через портал можно оперативно получить информацию о банковских счетах, открытых на территории России. Одним из главных преимуществ использования сервиса является существенное сокращение сроков предоставления налоговых услуг.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Налоги УФНС
Поделиться:
Новости по теме
26 мая 2025 16:23  [1752] Налоговая выявила сотни тысяч нижегородцев без официальной занятости
15 мая 2025 14:20  [782] Нижегородские власти предложили снизить налог для новых дата-центров
04 мая 2025 16:02  [2428] Новые налоговые послабления ввели для нижегородских предпринимателей
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Ночной забег в Столице закатов: фоторепортаж
22 июля 2025 12:30Ночной забег в Столице закатов: фоторепортаж
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных