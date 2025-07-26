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Общество

Вопрос об установке памятника Сталину в Нижнем Новгороде снова отложили

30 июля 2025 13:20  [46] Общество
Вопрос об установке памятника Сталину в Нижнем Новгороде снова отложили

Фото: Елена Орленко

Комитет по увековечению памяти выдающихся личностей и исторических событий в Нижнем Новгороде вновь перенес рассмотрение вопроса об установке памятника Иосифу Сталину. Об этом сообщила пресс-служба городской думы. 

Как уточняется, обсуждение отложено из-за необходимости проведения дополнительных консультаций. Помимо инициативы по памятнику Сталину, комитет также перенес обсуждение предложения об увековечении памяти физика Андрея Гапонова-Грехова. Обе темы планируют рассмотреть на последующих заседаниях.

Напомним, в марте 2025-го региональное отделение КПРФ направило предложение об установке памятника Сталину в адрес городских властей. Сообщалось, что монумент хотят установить в Сталинградском сквере на пересечении улиц Нартова и Бекетова. 

В апреле вопрос уже рассматривали на заседании комитета, тогда было принято решение вернуться к детальному обсуждению в июне. Но в итоге заседание прошло только в июле. 

Напомним, в 2020 году памятник Сталину открыли на Бору в Нижегородской области. Также там продолжается строительство Сталин-центра. 

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Теги:
Памятники Память
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