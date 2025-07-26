Нижегородские власти расторгли контракт на ремонт Ильинской улицы Общество

Фото: Кира Мишина

Власти Нижнего Новгорода приняли решение о досрочном расторжении контракта с компанией "Нижегородавтодор", которая отвечала за проектирование и реконструкцию автодорог на улице Ильинской и в Плотничном переулке.

МКУ "ГУММиД" направило подрядчику официальное уведомление об одностороннем отказе от исполнения договора. Причиной стали систематические нарушения сроков выполнения обязательств.

Согласно условиям контракта, до 31 мая подрядчик должен был предоставить проектную документацию с положительным заключением государственной экспертизы. Однако эти материалы так и не были переданы в установленные сроки. Кроме того, строительные работы на объектах даже не начинались.

Ситуация усугубилась тем, что 30 июня дисциплинарная комиссия приостановила членство подрядчика в саморегулируемой организации. А это является обязательным условием для выполнения подобных работ.

В связи с нарушениями компании выставлены две претензии на общую сумму почти 19,8 млн рублей. Также компания обязана вернуть аванс или его неосвоенную часть.

Согласно данным из карточки контракта, на момент расторжения подрядчику было перечислено 682,7 млн рублей.

Ранее сообщалось, что улицу Красносельскую в Нижнем Новгороде частично открыли для транспорта после ремонта путей.