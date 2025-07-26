Коммунальное предприятие Балахны снова попалось на загрязнении Волги Происшествия

Фото: архив регионального Росприроднадзора

Коммунальное предприятие Балахны, ООО "Биотехсервис", вновь оказалось в центре внимания Росприроднадзора. Надзорное ведомство требует от компании прекратить сброс в Волгу сточных вод, в которых регулярно фиксируется превышение допустимых концентраций вредных веществ.

Проблемы с этим предприятием тянутся уже не первый год. Так, в 2019-м в акватории Волги около Балахны образовались "гейзеры" черного цвета с неприятным запахом. Виновник был оперативно обнаружен. За данное нарушение ООО "БиотехСервис" оштрафовали на 150 тысяч рублей.

В 2022 году сточные воды, которое сбрасывало предприятие, превышали допустимые нормативы загрязняющих средств. Балахнинский городской суд признал ООО "БиотехСервис" виновным в загрязнении Волги и оштрафовал предприятие на 20 тысяч рублей.

История продолжилась и в 2023 году. После плановой проверки специалисты Росприроднадзора выдали "Биотехсервису" предписание устранить нарушения экологического законодательства. Однако большая часть требований так и осталась невыполненной.

В 2024 году инспекторы провели внеплановую проверку и снова зафиксировали серьезные нарушения. Оказалось, что сброс загрязненных стоков продолжается, а качество воды, поступающей в Волгу, не соответствует установленным нормам. Это наносит ущерб водоему и экосистеме.

Компания уже не раз пыталась оспорить предписания Росприроднадзора в суде, но каждый раз терпела поражение. Так произошло и на этот раз: арбитражный суд подтвердил законность требований инспекторов и обязал предприятие привести свою работу в соответствие с природоохранными нормами. Решение вступило в силу и находится под контролем ведомства.

Кроме того, специалисты Росприроднадзора подсчитали ущерб, который "Биотехсервис" нанес Волге. Сумма превышает 5,9 млн рублей. Добровольно предприятие выплатило только один миллион. Оставшуюся сумму государство взыскивает через суд.

Ранее сообщалось, что нижегородцы снова пожаловались на неприятный запах в разных районах города.