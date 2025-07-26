Нижегородцы опять жалуются на нестерпимую вонь Общество

Фото: Елена Орленко

Нижегородцы вновь жалуются на неприятный запах в городе. Сообщения в социальных сетях оставляют, в частности, жители Верхних Печёр, Кузнечихи и деревни Афонино.

По их словам, не прошло и недели, как им снова приходится дышать зловонием.

"Как только сменился ветер, снова началась невыносимая вонь. С ночи ощущается какой-то химический запах с примесью канализации, стоит пелена. Сразу видно, насколько эффективно работает "водный барьер". Самое грустное, что всем этим дышат дети", — написала одна из горожанок.

Нижегородцы подчёркивают, что из-за вони в жару вынуждены держать окна в квартирах закрытыми.

Ранее городские власти сообщали о разработке плана по снижению и предотвращению неприятных запахов. В частности, была усилена борьба с "чёрными" ассенизаторами и ужесточён контроль за промышленными предприятиями, подключёнными к системе водоотведения. Также были проведены обследования канализационных насосных станций и сетей, по результатам которых устранены выявленные локальные проблемы. Кроме того, на Нижегородской станции аэрации установили "мокрый барьер", предназначенный для нейтрализации запахов.

Добавим, что жалобы нижегородцев на зловоние неоднократно доходили до главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Он поручал доложить о ходе расследования уголовного дела по факту нарушения природоохранного законодательства в Верхних Печёрах.

В министерстве экологии региона отчитались о введении в Нижнем Новгороде круглосуточного мониторинга воздуха из-за жалоб на запах.