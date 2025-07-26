Люлин уверен: ответственный бизнес – это не только про прибыль, но и про вклад в развитие общества Экономика

Фото: пресс-служба ЗСНО

31 июля на заседании Законодательного Собрания депутаты приняли во втором окончательном чтении проект закона «О развитии ответственного ведения бизнеса в Нижегородской области», внесенный губернатором. Председатель Законодательного Собрания Евгений Люлин выразил уверенность, что закон станет еще одним важным шагом в улучшении условий для социально-экономического развития региона.

«Ответственный бизнес – это не только про прибыль, но и про вклад в развитие общества. Компании, которые предоставляют сотрудникам и их семьям дополнительные социальные гарантии, реализуют образовательные и благотворительные проекты, инвестируют в экономику региона и развивают кадровый потенциал, смогут претендовать на получение мер поддержки для дальнейшего роста и развития. Это своего рода руководство к действию, которое показывает, как бизнес может участвовать в развитии региона. Например, бизнес может играть ключевую роль в вопросах улучшения демографии, предоставляя дополнительные выплаты сотрудницам при рождении ребенка», – подчеркнул Евгений Люлин.

Закон предусматривает создание реестра ответственных субъектов предпринимательской деятельности. Компании, включенные в него, смогут рассчитывать на меры поддержки, включая налоговые льготы, приоритетное рассмотрение обращений, консультационную помощь и субсидии.

«Принятие закона о поддержке ответственного бизнеса крайне важно. В нашем регионе много и крупных, и небольших инвесторов, которые активно вкладываются в развитие родных городов. Но чтобы сохранять экологию, реализовать социальные проекты для жителей, развивать демографию – подключаться должны как можно больше организаций. Особый акцент мы сейчас делаем на поддержку семей с детьми. Работа компаний над демографическим аспектом, помощь семьям от бизнеса была бы большим подспорьем в общей работе», – подчеркнул заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков.

«Предприниматели, которые берут на себя социальную ответственность, должны чувствовать поддержку государства. Поэтому предприятия, которые реализуют экологические, образовательные и социальные проекты, получат дополнительные преференции. Это выгодно всем – и бизнесу, и жителям области», – отметил председатель комитета Законодательного Собрания по экономике, промышленности, поддержке предпринимательства, торговли и туризма Игорь Норенков.