Андрей Самсонов: "Необходимость в МАХ возникла на государственном уровне" Общество

Министр образования Нижегородской области Михаил Пучков сообщил, что в сентябре этого года нижегородские школы начнут работать в "МАХ". В настоящий момент заканчивается процесс интеграции нового отечественного мессенджера с образовательным сервисом "Сферум", который был внедрен в школьный образовательный процесс в прошлом году. Руководитель регионального минобра подчеркнул, что эта новация обусловлена принятым ФЗ № 156-ФЗ от 24.06.2025 "О создании многофункционального сервиса обмена информацией и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и Распоряжением правительства РФ № 1880-р от 12 июля 2025 года, которым платформа МАХ утверждена в качестве национального мессенджера.

Андрей Самсонов, научный сотрудник Приволжского филиала ФНИСЦ РАН, старший научный сотрудник АНО "Научно-исследовательский Институт проблем социального управления":

"Цифровые инструменты чрезвычайно удобны и стали обыденной средой выполнения самых разнообразных задач. Одновременно выяснилось, что это и чрезвычайно простой, быстрый и эффективный инструмент для нанесения самого разнообразного ущерба - от финансового мошенничества и до банального распространения слухов, ложной информации и т.п. В результате перевод всей государственной и муниципальной инфраструктуры на обслуживание через государственные цифровые сервисы и платформы оказался недостаточен. Возникла необходимость в государственном мессенджере, которым и стал "МАХ". Возможно, в ближайшее время появятся и другие государственные ИТ-продукты.

Необходимость контроля со стороны государства критически важной инфраструктуры, к которой относится и ИТ-сфера, не вызывает сомнений. Однако, по данным социологических опросов, опыт пользования сервисами, предлагаемыми государством, довольно противоречив. Если часть предлагаемых решений выполнена на должном уровне, своевременно совершенствуется и соответствует запросам пользователей (населения), то к части отечественных цифровых продуктов есть, также находящихся в коллаборации с государственными структурами, много претензий по функционалу и работоспособности. Причина - отсутствие конкуренции с другими продуктами, обязательный характер использования. Решить эту проблему можно лишь через ужесточение требований к разработчикам и тем, кто внедряет и поддерживает работоспособность решений.

Есть прекрасный пример, где конкуренция также отсутствует, а многие комплектующие производятся единственным поставщиком - атомная промышленность. При этом на качество и соблюдение требований безопасности никто не жалуется. Собственно, взявшись за активное продвижение государственных продуктов и услуг в цифровой сфере, государство должно осознавать не только насущную потребность в этом, но и полноту ответственности".