Пнувшего инвалида нижегородца арестовали на сутки

В Нижнем Новгороде сотрудники полиции установили личность мужчины, обматерившего и пнувшего человека с инвалидностью у подъезда жилого дома. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.
Инцидент был зафиксирован камерой видеодомофона на улице Богдановича. На записи видно, как неизвестный оскорбляет инвалида нецензурной бранью, а затем наносит ему удар ногой.
Участковые уполномоченные отдела полиции № 5 УМВД России по Нижнему Новгороду, несмотря на отсутствие официального заявления от пострадавшего, самостоятельно инициировали проверку. В ходе оперативных мероприятий они установили личность нарушителя.
Им оказался 58-летний местный житель. Мужчину доставили в отдел полиции, где на него составили административный протокол по статье 20.1 КоАП РФ за мелкое хулиганство. Также с ним провели профилактическую беседу.
Материалы дела были переданы в районный суд, который назначил нарушителю административный арест сроком на одни сутки.
Ранее сообщалось, что мигранта задержали за хулиганство на Бору.
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