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Происшествия

Директора и главбуха муниципального предприятия в Балахне осудили за хищение

01 августа 2025 17:00  [50] Происшествия
Директора и главбуха муниципального предприятия в Балахне осудили за хищение

Балахнинский горсуд Нижегородской области вынес приговор в отношении директора и главного бухгалтера муниципального предприятия "МП Конево" МО "БМО" Нижегородской области. Оба фигуранта признаны виновными в присвоении бюджетных средств с использованием своего служебного положения. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

В ходе расследования, проведённого управлением, было установлено, что по указанию директора главбух перечислил на их личные банковские счета более 2 млн рублей. Денежные переводы были осуществлены без оформления документов, подтверждающих законность выплат.

Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающей ответственность за присвоение или растрату в крупном размере с использованием служебного положения.

Суд признал обоих виновными. Директору назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима. Главный бухгалтер получила 3 года условно с испытательным сроком на тот же период.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала экс-директора "Теплоэнерго" Илью Халтурина, который год провел в СИЗО. А до этого стало известно о задержании начальника ГАИ в Лыскове. 

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Теги:
Приговор ФСБ
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