Почти 100% конструкций нового моста привезли в Почаинский овраг

В Почаинский овраг Нижнего Новгорода, где продолжается благоустройство террасного парка, доставили 98% элементов будущего пешеходного моста. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в муниципальном казённом учреждении "ГУММиД".
Сейчас на месте продолжаются работы по возведению фундаментов под мостовое сооружение. Монтаж конструкций начнётся после завершения этих подготовительных этапов.
В учреждении подчеркнули, что сроки реализации проекта остаются без изменений. Согласно действующему муниципальному контракту, завершить строительство планируется в ноябре 2025 года.
"На сегодняшний день корректировки в части сроков выполнения работ не вносились", — уточнили в "ГУММиД".
Напомним, прежний мост через Почаинский овраг был признан аварийным, потому его демонтирован. Это произошло летом 2024 года.
Сообщалось также, что проезд по улице Октябрьской открыли со 2 августа на участке от Алексеевской улицы до Лыковой дамбы. Правда, пока только на автомобильного транспорта. Трамвайное движение возобновят лишь по окончании работ в овраге.
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