Почти 100% конструкций нового моста привезли в Почаинский овраг Общество

НИА "Нижний Новгород" - Сергей Бишлетов

В Почаинский овраг Нижнего Новгорода, где продолжается благоустройство террасного парка, доставили 98% элементов будущего пешеходного моста. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в муниципальном казённом учреждении "ГУММиД".

Сейчас на месте продолжаются работы по возведению фундаментов под мостовое сооружение. Монтаж конструкций начнётся после завершения этих подготовительных этапов.

В учреждении подчеркнули, что сроки реализации проекта остаются без изменений. Согласно действующему муниципальному контракту, завершить строительство планируется в ноябре 2025 года.

"На сегодняшний день корректировки в части сроков выполнения работ не вносились", — уточнили в "ГУММиД".

Напомним, прежний мост через Почаинский овраг был признан аварийным, потому его демонтирован. Это произошло летом 2024 года.

Сообщалось также, что проезд по улице Октябрьской открыли со 2 августа на участке от Алексеевской улицы до Лыковой дамбы. Правда, пока только на автомобильного транспорта. Трамвайное движение возобновят лишь по окончании работ в овраге.