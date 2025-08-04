Строительство объездной дороги у Сенной площади оценили в 76 млн рублей Общество

АО "Моспроект-3" в третий раз объявило конкурс на строительство временной объездной дороги в районе будущей станции метро "Сенная" в Нижнем Новгороде. Информация размещена на сайте государственных закупок.

Заявки на участие в электронном конкурсе принимаются до 20 августа, итоги подведут 28 августа. Начальная (максимальная) стоимость закупки — 76,1 млн рублей.

Согласно техзадания, работы должны начаться 15 августа и завершиться 30 сентября.

Отметим, что изначально начало работ планировалось не позднее 13 мая, однако первая попытка провести закупку оказалась неудачной — в конкурсе участвовал только один претендент, из-за чего процедура была признана несостоявшейся. Во второй раз сроки реализации были сдвинуты на период с сентября по январь 2026 года, но желающих взяться за проект снова не нашлось. При этом стоимость контракта ни разу не изменялась.

Ранее сообщалось, что метрощит "Владимир" прошел почти 250 метров второго перегонного тоннеля между станциями "Сенная" и "Площадь Свободы".