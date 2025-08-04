"Миссис Вселенная" из Нижнего Новгорода рассказала о покорении ледника на Аляске Общество

Фото: соцсети Ольги Каменской

Победительница конкурса "Миссис Вселенная 2023" Ольга Каменская из Нижнего Новгорода поделилась в соцсетях впечатляющей историей о том, как осталась одна посреди дикой природы во время восхождения на ледник в национальном парке Аляски.

По словам Каменской, маршрут длиной 14 километров оказался куда сложнее, чем она думала. Уже через 15 минут после начала похода она отстала от группы и осталась в одиночестве среди сурового северного пейзажа.

Но, несмотря на страхи остаться одной, встретить дикого зверя или просто не справиться, Ольга решила не сдаваться. Она уговаривала себя двигаться дальше — сначала до одного поворота, затем до следующего. Так и дошла до вершины.

Там она приготовила себе суп, используя воду из ледника. По её словам, самый опасный в её жизни. Тогда она не задумывалась, какие бактерии могут содержаться в той воде.

Ольга сравнила это восхождение с преодолением трудностей в повседневной жизни. По её мнению, главное — не быть сильной или смелой, а просто идти, хотя бы немного, несмотря ни на что.

Ранее женщина рассказала, что акула до смерти напугала ее в Майами.