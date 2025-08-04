После тысячи жалоб: в ЗСНО предлагают наказывать за самовыгул собак
Какие погодные сюрпризы ждут нижегородцев в августе: прогноз на месяц
Электронную очередь ввели на портале пациента в Нижегородской области
Какие улицы перекроют из-за празднования 804-летия Нижнего Новгорода
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
07 августа 2025 17:41  [1] Андрей Чугунов: "Проект учитывает разные уровни знаний и потребности участников"
07 августа 2025 17:39  [11] Чернопрудский переулок частично закрыли для транспорта до конца лета
07 августа 2025 17:22  [58] Евгений Семенов: "Опыт Нижегородской области может быть растиражирован"
07 августа 2025 17:20  [83] Круглогодичный глэмпинг-парк хотят построить в Нижнем Новгороде
07 августа 2025 17:16  [74] Опыт проекта "Столица финансовой культуры" в других сферах: мнения экспертов
07 августа 2025 17:06  [84] "Миссис Вселенная" из Нижнего Новгорода рассказала о покорении ледника на Аляске
07 августа 2025 16:44  [147] Канатную дорогу через Оку начали строить в Нижнем Новгороде
07 августа 2025 16:28  [131] Врачи ПИМУ пришили нижегородцу отрезанную пилой руку
07 августа 2025 16:10  [131] Опасные бактерии обнаружены в воде в Нижегородской области
07 августа 2025 15:57  [162] Поиски сбежавшего из нижегородского лагеря подростка прекращены
Общество

"Миссис Вселенная" из Нижнего Новгорода рассказала о покорении ледника на Аляске

07 августа 2025 17:06  [84] Общество
Миссис Вселенная из Нижнего Новгорода рассказала о покорении ледника на Аляске

Фото: соцсети Ольги Каменской

Победительница конкурса "Миссис Вселенная 2023" Ольга Каменская из Нижнего Новгорода поделилась в соцсетях впечатляющей историей о том, как осталась одна посреди дикой природы во время восхождения на ледник в национальном парке Аляски.

По словам Каменской, маршрут длиной 14 километров оказался куда сложнее, чем она думала. Уже через 15 минут после начала похода она отстала от группы и осталась в одиночестве среди сурового северного пейзажа. 

Но, несмотря на страхи остаться одной, встретить дикого зверя или просто не справиться, Ольга решила не сдаваться. Она уговаривала себя двигаться дальше — сначала до одного поворота, затем до следующего. Так и дошла до вершины.

Там она приготовила себе суп, используя воду из ледника. По её словам, самый опасный в её жизни. Тогда она не задумывалась, какие бактерии могут содержаться в той воде. 

Ольга сравнила это восхождение с преодолением трудностей в повседневной жизни. По её мнению, главное — не быть сильной или смелой, а просто идти, хотя бы немного, несмотря ни на что.

Ранее женщина рассказала, что акула до смерти напугала ее в Майами. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Путешествия
Поделиться:
Новости по теме
03 июля 2025 13:58  [597] Нижегородский полицейский покорил Эльбрус и спустился с горы на сноуборде
22 апреля 2025 16:33  [505] Нижегородская область вошла в топ-5 регионов, жители которых чаще всего приезжают в горы Сочи
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Первый Кубок мэра Нижнего Новгорода по пляжному волейболу: самые яркие фото
04 августа 2025 10:21Первый Кубок мэра Нижнего Новгорода по пляжному волейболу: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных