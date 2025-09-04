Две выпускницы НТУ имени Евстигнеева снялись в продолжении сериала "Ронин" Культура и отдых

Фото: личный архив актрис

Выпускницы Нижегородского театрального училища имени Евстигнеева снялись во втором сезоне сериала "Ронин" (16+) на ТВ-3. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе телеканала.

В съемках продолжения истории про одного из лучших бойцов спецназа СОБР Ивана Доронина (Дмитрий Паламарчук) были задействованы Елена Некрасова и Екатерина Дружкова. Для последней участие в "Ронине" - первый опыт в киносъемках. Актриса призналась, что ужасно переживала. Но в итоге все оказалось не так страшно.

"Меня окружали добрые люди, все настоящие профессионалы. Я была под большим впечатлением. Рада, что команда работала с большой любовью к своему делу", - поделилась Екатерина.

Съемки проходили в Красноярском крае. В кадре зрители увидят настоящую сибирскую природу: горные пейзажи, сосновые леса и притоки Енисея.

"Сериал наполнен красотой природы Красноярска и душевной атмосферой. Моя героиня и - разные. У меня другие взгляды на жизнь. Связывает нас все же одно - семья", - отметила Елена Некрасова.

Как рассказали в пресс-службе ТВ-3, в сериале сыграли десятки актеров из Красноярска и Минусинска. В массовке были задействованы около 600 местных жителей.

Напомним, в сентябре выйдет продолжение "Первокурсниц" (16+) с участием актера Евгения Егорова из Нижнего Новгорода.