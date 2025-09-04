Новое приложение для оплаты парковок появится в Нижнем Новгороде
Нижегородские льготники могут выбрать формат соцуслуг до 1 октября
ГАИ будет получать от Минздрава данные о состоянии здоровья водителей
Работы на Нижегородской станции аэрации продолжатся до 2029 года
Культура и отдых
05 сентября 2025 17:45  [121] Две выпускницы НТУ имени Евстигнеева снялись в продолжении сериала "Ронин"
05 сентября 2025 13:29  [184] Нижегородцы поздравляют Когалым
05 сентября 2025 09:54  [229] Билайн определил самые "качающие" концерты Summer Sound в Нижнем Новгороде
04 сентября 2025 18:43  [366] Мероприятия "Столицы закатов" в 2025 году собрали полмиллиона зрителей
04 сентября 2025 18:41  [353] Туроператоры проверяют сообщения о "пляжном вирусе" в Турции
04 сентября 2025 18:17  [379] Гостиницу длительного пребывания построят на Студеной в Нижнем Новгороде
04 сентября 2025 15:59  [356] Надпись "Сталинскому соколу" снова появится на нижегородском памятнике Чкалову
04 сентября 2025 15:47  [388] Минстрой разрешил строительство 8-этажной гостиницы на улице Пискунова
04 сентября 2025 15:36  [353] Нижегородскую молодежь приглашают поучаствовать в викторине "История будущего"
04 сентября 2025 12:39  [296] Представители туриндустрии Индии ознакомились с туристическим потенциалом Нижегородской области
Культура и отдых

Две выпускницы НТУ имени Евстигнеева снялись в продолжении сериала "Ронин"

05 сентября 2025 17:45  Культура и отдых
Две выпускницы НТУ имени Евстигнеева снялись в продолжении сериала Ронин

Фото: личный архив актрис

Выпускницы Нижегородского театрального училища имени Евстигнеева снялись во втором сезоне сериала "Ронин" (16+) на ТВ-3. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе телеканала. 

В съемках продолжения истории про одного из лучших бойцов спецназа СОБР Ивана Доронина (Дмитрий Паламарчук) были задействованы Елена Некрасова и Екатерина Дружкова. Для последней участие в "Ронине" - первый опыт в киносъемках. Актриса призналась, что ужасно переживала. Но в итоге все оказалось не так страшно. 

"Меня окружали добрые люди, все настоящие профессионалы. Я была под большим впечатлением. Рада, что команда работала с большой любовью к своему делу", - поделилась Екатерина. 

Съемки проходили в Красноярском крае. В кадре зрители увидят настоящую сибирскую природу: горные пейзажи, сосновые леса и притоки Енисея. 

"Сериал наполнен красотой природы Красноярска и душевной атмосферой. Моя героиня и - разные. У меня другие взгляды на жизнь. Связывает нас все же одно - семья", - отметила Елена Некрасова. 

Как рассказали в пресс-службе ТВ-3, в сериале сыграли десятки актеров из Красноярска и Минусинска. В массовке были задействованы около 600 местных жителей. 

Напомним, в сентябре выйдет продолжение "Первокурсниц" (16+) с участием актера Евгения Егорова из Нижнего Новгорода. 

Напомним, в сентябре выйдет продолжение "Первокурсниц" (16+) с участием актера Евгения Егорова из Нижнего Новгорода.

Теги:
Артист Кинематограф
Фоторепортажи
21 год теракту в Беслане: фоторепортаж из школы-мемориала
04 сентября 2025 10:3621 год теракту в Беслане: фоторепортаж из школы-мемориала
