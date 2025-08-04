После тысячи жалоб: в ЗСНО предлагают наказывать за самовыгул собак
Культура и отдых

Двое нижегородцев сыграли в новом комедийном сериале "Знахарь"

11 августа 2025 14:22  Культура и отдых
Фото: пресс-служба телеканала ТНТ

Молодые актёры из Нижегородской области Екатерина Чаннова и Владимир Карпук приняли участие в комедийном сериале "Знахарь" (16+), премьера которого состоится 11 августа на телеканале ТНТ. 

Сюжет сериала разворачивается вокруг Кости (Денис Васильев), водителя скорой помощи и ловкого афериста, который покидает Москву в поисках убежища и денег. 

Судьба приводит его в южную станицу, где его ошибочно принимают за участника программы "Земский доктор". Местные жители ждут от него спасения, а Косте предстоит выкручиваться из непростой ситуации.

Уроженка Павлова Екатерина Чаннова, выпускница театрального училища имени М.С. Щепкина, в сериале сыграла Лёлю — жительницу станицы с сильным характером и большой привязанностью к семье. По словам актрисы, в героине она нашла как сходства, так и отличия:

"Например, я не живу в кубанской деревне, и мне не совсем привычны нравы местных жителей. Но в душе я бы мечтала так пожить", - отметила она. 

Она подчеркнула, что Лёля гораздо более привязана к семье и дому, а также слишком часто прощает слабости своему избраннику — в этом они с героиней расходятся. В то же время Чаннова считает, что обе они обладают сильным характером и точно знают, чего хотят. И ещё совпадение — молодого человека Екатерины тоже зовут Даня.

Владимир Карпук родом из Нижнего Новгорода, обучался в ГИТИСе и Академии Н.С. Михалкова. Его герой — молодой человек, переживающий непростые отношения.

Актёр отметил, что для роли ему пригодился личный опыт расставания с девушкой. 

"А что касается характера персонажа, то, конечно, тут роль на сопротивление. В жизни я бы вёл себя иначе, чем мой герой", - признался Карпук.

Оба актёра подчеркнули, что съемки стали для них не только профессиональным вызовом, но и возможностью прочувствовать атмосферу южной станицы и казачьей культуры. Екатерина Чаннова отметила, что вдохновляется кубанским колоритом. 

"Я очень люблю этот народ, и в моём плейлисте почти каждый день звучат песни Московского казачьего хора", - сказала она. 

Владимир Карпук поблагодарил режиссёра Никиту Андриенко за точную передачу духа станицы.

В "Знахаре" также снялись Катерина Ковальчук, Павел Рассомахин и Светлана Пермякова. Сериал создан кинокомпанией 1-2-3 Production. 

