Новые автомобили "Волга" начнут собирать в Нижнем Новгороде в 2026 год
Власти раскрыли, каким станет стадион "Водник" после реконструкции
Новое приложение для оплаты парковок появится в Нижнем Новгороде
Новый штамм коронавируса пришел в Нижегородскую область
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Политика
09 сентября 2025 17:55  [3] Началось формирование Стратегии развития Нижнего Новгорода до 2036 года
09 сентября 2025 09:29  [241] Продажу энергетиков в автоматах могут запретить в Нижегородской области
08 сентября 2025 16:34  [329] Игорю Норенкову присвоено почетное звание "Заслуженный экономист РФ"
08 сентября 2025 15:57  [314] В России усилят контроль за фейками перед выборами
06 сентября 2025 12:50  [623] Нижегородцев приглашают на выборы, обещая прозрачность и комфорт
05 сентября 2025 18:26  [688] В России могут ввести платный режим для семей мигрантов
05 сентября 2025 16:00  [1027] Эксперт-мониторинг событий с 29 августа по 5 сентября 2025 года от АНО "Минин-центр"
05 сентября 2025 15:59  [433] Люлин выразил поддержку инициативе Госдумы о целевом обучении для бюджетников
05 сентября 2025 12:55  [544] Евгений Люлин поддержал запрет на татуировки до 18 лет
04 сентября 2025 16:18  [547] Утвержден порядок объявления выговоров и увольнения нижегородских глав МСУ
Политика

Началось формирование Стратегии развития Нижнего Новгорода до 2036 года

09 сентября 2025 17:55  [3] Политика
Началось формирование Стратегии развития Нижнего Новгорода до 2036 года

Фото: телеграм-канал Юрия Шалабаева

Стартовала работа над Стратегией развития Нижнего Новгорода до 2036 года. Как сообщил мэр Юрий Шалабаев в своем телеграм-канале, в подготовке документа участвуют эксперты, профильные специалисты и сами горожане. Он подчеркнул, что стратегия должна отразить все ключевые направления, по которым будет развиваться город в течение следующего десятилетия.

По словам главы города, обсуждение проекта началось с круглых столов на площадке "Маяк". Участники встречи говорили о самых разных сферах жизни от городской среды и образования до культуры, туризма, спорта и цифровых технологий. Формат живого диалога позволил не только обменяться мнениями, но и выявить актуальные проблемы, а также предложить конкретные решения, которые лягут в основу будущей стратегии.

"Мозговой штурм, конечно, не ограничился заявленными темами, а живое обсуждение и, где-то, даже споры, позволили услышать все точки зрения, выявить актуальные вызовы, а по итогам — сформировать предложения, которые станут фундаментом будущей Стратегии", - отметил мэр.

Ранее сообщалось, что новый генеральный план Нижнего Новгорода начнут разрабатывать в 2027 году. Утвердить документ планируется к 2030 году.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Стратегия развития Юрий Шалабаев
Поделиться:
Новости по теме
09 сентября 2025 10:13  [252] Что будет со стадионом "Водник"? Разбираем по пунктам
28 августа 2025 13:42  [459] Мэр проверил готовность Нижнего Новгорода к отопительному сезону
26 августа 2025 15:56  [728] Завершена модернизация школьных пищеблоков в Нижнем Новгороде
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
21 год теракту в Беслане: фоторепортаж из школы-мемориала
04 сентября 2025 10:3621 год теракту в Беслане: фоторепортаж из школы-мемориала
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных