Началось формирование Стратегии развития Нижнего Новгорода до 2036 года Политика

Фото: телеграм-канал Юрия Шалабаева

Стартовала работа над Стратегией развития Нижнего Новгорода до 2036 года. Как сообщил мэр Юрий Шалабаев в своем телеграм-канале, в подготовке документа участвуют эксперты, профильные специалисты и сами горожане. Он подчеркнул, что стратегия должна отразить все ключевые направления, по которым будет развиваться город в течение следующего десятилетия.

По словам главы города, обсуждение проекта началось с круглых столов на площадке "Маяк". Участники встречи говорили о самых разных сферах жизни от городской среды и образования до культуры, туризма, спорта и цифровых технологий. Формат живого диалога позволил не только обменяться мнениями, но и выявить актуальные проблемы, а также предложить конкретные решения, которые лягут в основу будущей стратегии.

"Мозговой штурм, конечно, не ограничился заявленными темами, а живое обсуждение и, где-то, даже споры, позволили услышать все точки зрения, выявить актуальные вызовы, а по итогам — сформировать предложения, которые станут фундаментом будущей Стратегии", - отметил мэр.

Ранее сообщалось, что новый генеральный план Нижнего Новгорода начнут разрабатывать в 2027 году. Утвердить документ планируется к 2030 году.