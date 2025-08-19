Мэр проверил готовность Нижнего Новгорода к отопительному сезону Общество

Фото: Полина Зубова

НИА "Нижний Новгород" - Полина Зубова

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев оценил ход подготовки к отопительному сезону и проверил готовность котельных к предстоящему отопительному сезону 2025/2026. Он посетил объекты теплоснабжения в Нижегородском и Кстовском районах, передает корреспондент НИА "Нижний Новгород".

В Нижегородском районе мэр осмотрел котельную на улице Суетинской. Она обеспечивает теплом и горячей водой 27 жилых домов, три школы и 17 различных организаций. По словам заместителя технического директора АО "Теплоэнерго" Игоря Купцова, подготовка к отопительному сезону стартовала еще в мае, сразу после завершения предыдущего периода.

Купцов сообщил, что все 113 котельных прошли соответствующую подготовку, а более 1600 километров тепловых сетей успешно выдержали гидравлические испытания. Со 2 сентября начнется пробное протапливание, которое является заключительный этап подготовки перед подачей тепла.

Следующим объектом стала котельная Кстовских тепловых сетей, расположенная в переулке Больничном. Она обслуживает 10 многоквартирных домов, школу, детский сад и два объекта Центральной районной больницы. Техническое оснащение объекта полностью готово к запуску отопления.

Директор нижегородского филиала компании "Т Плюс" Ирина Гнеушева сообщила, что на сегодняшний день завершено 85% гидравлических испытаний тепловых сетей. До 10 сентября планируется завершить все работы по реконструкции и модернизации. Отопительный сезон начнется в соответствии с постановлением городской администрации.

Глава Кстовского муниципального округа Иван Уланов добавил, что практически все объекты социальной и бытовой инфраструктуры уже прошли профилактические мероприятия. Оставшиеся работы завершатся до 15 сентября. Уланов отметил, что техническая документация оформляется параллельно, и все будет готово в срок.

Пробный запуск тепла в Кстове пройдет синхронно с Нижним Новгородом — с 2 по 10 сентября. За лето были обследованы и отремонтированы все проблемные участки сетей, благоустройство территорий в местах раскопок уже восстанавливается.

По словам Юрия Шалабаева, в восьми районах Нижнего Новгорода, за исключением Кстова, процент готовности жилых и социальных объектов к отопительному сезону высокий и соответствует прошлогодним показателям. В Кстовском районе техническая готовность достигнута, однако необходимо ускорить оформление паспортов готовности. Шалабаев поручил взять этот вопрос под контроль главе района Ивану Уланову и первому заместителю Денису Скалкину.

Он также отметил, что город готов к включению тепла при необходимости, не дожидаясь традиционного температурного норматива. По его словам, комфорт жителей важнее формальных показателей, и решение о подаче тепла будет приниматься с учетом погодных условий и субъективных ощущений.

Юрий Шалабаев напомнил, что за последние пять лет в Нижнем Новгороде отремонтировано более половины сетей, находящихся в ведении "Теплоэнерго". Это позволило значительно повысить надежность и устойчивость теплоснабжения.

"Мы давно вышли за рекомендуемый показатель в 5% в год. Считается, что ремонт 5% сетей приводит либо к небольшому снижению аварийности. Мы давно превышаем этот показатель. За пять лет больше половины сетей, которые находятся в зоне ответственности "Теплоэнерго", отремонтированы. Это в основном такие большие сети и магистральные сети, без ремонта которых можно было прийти к таким серьезным авариям. Так, на Мещере были серьезные работы, которые вызывали нарекания по поводу перекрытия. Но, тем не менее, такие работы нужно проводить. Это приводит к повышению устойчивости теплоснабжения и безопасности теплоснабжения", - отметил глава города.

Он подчеркнул, что модернизация затронула не только сети, но и оборудование источников теплоснабжения. Старые котельные закрываются, на их месте строятся новые с современными системами управления, что позволяет оперативно реагировать на любые нештатные ситуации. Работы финансируются как из федерального, регионального и муниципального бюджетов, так и за счет средств компаний.

На сегодняшний день в Нижнем Новгороде работы по промывке и опрессовке внутренних систем отопления в многоквартирных домах с центральным отоплением выполнена на 86%. По социальным учреждениям показатель достигает 93%.

Ранее сообщалось, что поэтапное заполнение теплосетей водой стартовало в Нижнем Новгороде.