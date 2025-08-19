Завершена модернизация школьных пищеблоков в Нижнем Новгороде Общество

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде завершилась программа по обновлению столовых и пищеблоков муниципальных школ. На эти цели направили более 600 млн рублей, сообщил мэр Юрий Шалабаев после инспекции сормовской школы № 183 и гимназии № 184 в Ленинском районе.

В объезде участвовали главы Сормовского и Ленинского районов Светлана Горбунова и Сергей Лукоянов, заммэра Леонид Стрельцов, и.о. директора департамента образования Марина Гладышева, а также депутаты гордумы.

Шалабаев подчеркнул, что за три года реализации проекта удалось сделать то, на что раньше долго не решались.

"Почему не брались? Потому что пищеблок есть – готовить можно, дети едят. А денег на улучшения нужно много. Тем не менее, питание – это очень важная составляющая в здоровье детей, поэтому оно должно приготавливаться в соответствующих условиях и на современном оборудовании. И питаться дети должны в нормальных условиях. Поэтому я принял решение за три года провести модернизацию всех пищеблоков и столовых", – отметил мэр.

Градоначальник добавил, что в каждой школе применялся индивидуальный подход: где-то меняли мебель и оборудование, где-то – коммуникации. Кроме того, был разработан единый дизайн-код для оформления школьных столовых.

"Сейчас можно зайти на любой пищеблок, посмотреть, и любому будет понятно, что работа по обновлению проделана большая. Я думаю, получилось хорошо", – сказал Шалабаев.

Отдельно он поблагодарил Владимира Павловича Радченко, бывшего директора департамента образования, назвав его одним из инициаторов проекта.

Директор школы №183 Ирина Горячкина сообщила, что работы велись сразу в двух корпусах, и столовые изменились до неузнаваемости. "Полностью отремонтированы стены и пол, уложена плитка. Произведен монтаж систем водоснабжения, новой вентиляции. Установлена новая автоматическая пожарная сигнализация. Закуплено оборудование и посуда", – отметила она.

По её словам, интерьер дополнили шторами и элементами, подчеркивающими тему здорового питания.

В пресс-службе городской администрации уточнили, что в гимназии № 184 ремонт обеденного зала провели впервые с 2008 года, а пищеблок не обновляли никогда. Директор школы Ольга Зяблова рассказала, что отремонтированы пол, стены и потолок, закуплена новая мебель.

"Полностью был проведён ремонт и пищеблока. Закуплено новое технологическое оборудование: пароконвектомат, электрическая плита, электронные весы, моечные ванны", – отметила она.

По словам Шалабаева, следующий шаг – обновление пищеблоков в детских садах.

"Их в городе больше 300, поэтому понадобится больше времени для реализации проекта. Я поставил задачу департаменту образования и профильному заместителю Леониду Стрельцову разработать пятилетнюю программу модернизации пищеблоков в детских садах. Она финансово достаточно затратная. Средства будем изыскивать, потому что программа эта нужна", – подчеркнул мэр.