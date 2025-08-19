Новый ЖК построят на месте кинотеатра "Россия" в Нижнем Новгороде
Мессенджер MAX официально представят в начале осени
Wildberries ответил на жалобы жителей "Окского берега" из-за склада
125 электрозарядных станций установили в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
26 августа 2025 16:38  [84] Экспертиза отклонила проект капремонта нижегородского детсада №459
26 августа 2025 16:20  [98] Еще одну аэрофотосъемку проведут при помощи беспилотника в Лыскове
26 августа 2025 16:06  [86] Два нижегородских машиниста стали призерами федерального этапа Всероссийского конкурса "Лучший по профессии"
26 августа 2025 16:02  [124] Экзамен для мигрантов предложили дополнить нормами общения с россиянками
26 августа 2025 15:56  [128] Завершена модернизация школьных пищеблоков в Нижнем Новгороде
26 августа 2025 15:33  [103] Каждый третий пациент "Поездов здоровья" обращается за консультацией к врачу-кардиологу
26 августа 2025 15:25  [112] Единые правила организации публичных слушаний обсудили в ЗСНО
26 августа 2025 15:11  [133] Доброволец СВО: "Твердо решил отдать долг Родине"
26 августа 2025 15:08  [180] Зараженные щитовкой фрукты ввезли на продажу в Нижегородскую область
26 августа 2025 14:48  [137] Учебно-интенсивные сборы по агрогенетике для старшеклассников проходят в Нижнем Новгороде
Общество

Завершена модернизация школьных пищеблоков в Нижнем Новгороде

26 августа 2025 15:56  [128] Общество
Завершена модернизация школьных пищеблоков в Нижнем Новгороде

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде завершилась программа по обновлению столовых и пищеблоков муниципальных школ. На эти цели направили более 600 млн рублей, сообщил мэр Юрий Шалабаев после инспекции сормовской школы № 183 и гимназии № 184 в Ленинском районе.

В объезде участвовали главы Сормовского и Ленинского районов Светлана Горбунова и Сергей Лукоянов, заммэра Леонид Стрельцов, и.о. директора департамента образования Марина Гладышева, а также депутаты гордумы. 

Шалабаев подчеркнул, что за три года реализации проекта удалось сделать то, на что раньше долго не решались.

"Почему не брались? Потому что пищеблок есть – готовить можно, дети едят. А денег на улучшения нужно много. Тем не менее, питание – это очень важная составляющая в здоровье детей, поэтому оно должно приготавливаться в соответствующих условиях и на современном оборудовании. И питаться дети должны в нормальных условиях. Поэтому я принял решение за три года провести модернизацию всех пищеблоков и столовых", – отметил мэр.

Градоначальник добавил, что в каждой школе применялся индивидуальный подход: где-то меняли мебель и оборудование, где-то – коммуникации. Кроме того, был разработан единый дизайн-код для оформления школьных столовых.

"Сейчас можно зайти на любой пищеблок, посмотреть, и любому будет понятно, что работа по обновлению проделана большая. Я думаю, получилось хорошо", – сказал Шалабаев.

Отдельно он поблагодарил Владимира Павловича Радченко, бывшего директора департамента образования, назвав его одним из инициаторов проекта.

Директор школы №183 Ирина Горячкина сообщила, что работы велись сразу в двух корпусах, и столовые изменились до неузнаваемости. "Полностью отремонтированы стены и пол, уложена плитка. Произведен монтаж систем водоснабжения, новой вентиляции. Установлена новая автоматическая пожарная сигнализация. Закуплено оборудование и посуда", – отметила она.

По её словам, интерьер дополнили шторами и элементами, подчеркивающими тему здорового питания.

В пресс-службе городской администрации уточнили, что в гимназии № 184 ремонт обеденного зала провели впервые с 2008 года, а пищеблок не обновляли никогда. Директор школы Ольга Зяблова рассказала, что отремонтированы пол, стены и потолок, закуплена новая мебель.

"Полностью был проведён ремонт и пищеблока. Закуплено новое технологическое оборудование: пароконвектомат, электрическая плита, электронные весы, моечные ванны", – отметила она.

По словам Шалабаева, следующий шаг – обновление пищеблоков в детских садах.

"Их в городе больше 300, поэтому понадобится больше времени для реализации проекта. Я поставил задачу департаменту образования и профильному заместителю Леониду Стрельцову разработать пятилетнюю программу модернизации пищеблоков в детских садах. Она финансово достаточно затратная. Средства будем изыскивать, потому что программа эта нужна", – подчеркнул мэр.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Питание Школы Юрий Шалабаев
Поделиться:
Новости по теме
18 августа 2025 14:15  [526] Школы и детские сады Нижнего Новгорода завершили подготовку к учебному году
24 июля 2025 15:15  [760] Ремонт двух школ Нижнего Новгорода проверил мэр
21 июля 2025 18:12  [722] Мэрия поможет с ремонтом пищеблока Нижегородского военного госпиталя
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Опубликованы фото сказочного свечения аэростатов в Нижнем Новгороде
19 августа 2025 08:26Опубликованы фото сказочного свечения аэростатов в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных