Режим повышенной готовности ввели у Мызинского моста из-за размыва склона Общество

Фото: мэрия Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде объявлен режим повышенной готовности из-за размыва склона на правом берегу Оки в районе Мызинского моста. Соответствующее постановление, подписанное 3 сентября 2025 года, размещено на официальном портале мэрии.

Опасная зона расположена у опор моста со стороны улицы Ларина в Приокском районе. Территория уже ограждена и снабжена предупреждающими аншлагами.

Решение о введении режима принято по итогам заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, которое состоялось еще в конце июля. Однако формально меры начали действовать с 29 июля.

Муниципальному казённому учреждению "Управление инженерной защиты территорий города Нижнего Новгорода" поручено организовать аварийно-восстановительные работы. В задачи ведомства входит устранение размыва, восстановление коллектора, ремонт инженерных сооружений, а также создание системы отвода поверхностных вод.

