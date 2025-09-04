Новое приложение для оплаты парковок появится в Нижнем Новгороде
Последние новости рубрики Общество
13 сентября 2025 15:52  [107] Режим повышенной готовности ввели у Мызинского моста из-за размыва склона
13 сентября 2025 15:07  [131] Нижегородские врачи спасли женщину с инсультом, вызванным опухолью сердца
13 сентября 2025 13:30  [183] Магнитная буря идет в Нижний Новгород
13 сентября 2025 12:10  [195] Медвежата организовали бойцовский клуб в Керженском заповеднике (видео)
13 сентября 2025 09:00  [290] Только пять кладбищ Нижнего Новгорода открыты для новых захоронений
13 сентября 2025 07:00  [277] Росреестр разъяснил нижегородцам, как изменились правила владения участками
12 сентября 2025 18:05  [357] В нижегородской квартире пробили стену, чтобы вытащить кота из вентшахты
12 сентября 2025 17:51  [327] "Не пугайтесь": Мудров предупредил жителей Городца о дронах
12 сентября 2025 17:28  [325] Солнечные выходные ждут нижегородцев
12 сентября 2025 16:29  [651] Эксперт-мониторинг событий с 8 по 12 сентября 2025 года от АНО "Минин-центр"
Общество

Режим повышенной готовности ввели у Мызинского моста из-за размыва склона

13 сентября 2025 15:52  [107] Общество
Режим повышенной готовности ввели у Мызинского моста из-за размыва склона

Фото: мэрия Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде объявлен режим повышенной готовности из-за размыва склона на правом берегу Оки в районе Мызинского моста. Соответствующее постановление, подписанное 3 сентября 2025 года, размещено на официальном портале мэрии.

Опасная зона расположена у опор моста со стороны улицы Ларина в Приокском районе. Территория уже ограждена и снабжена предупреждающими аншлагами.

Решение о введении режима принято по итогам заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, которое состоялось еще в конце июля. Однако формально меры начали действовать с 29 июля.

Муниципальному казённому учреждению "Управление инженерной защиты территорий города Нижнего Новгорода" поручено организовать аварийно-восстановительные работы. В задачи ведомства входит устранение размыва, восстановление коллектора, ремонт инженерных сооружений, а также создание системы отвода поверхностных вод.

Ранее сообщалось, что капитальный ремонт путепровода у Мызинского моста временно приостановили в Нижнем Новгороде.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Мосты Ремонтные работы
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных