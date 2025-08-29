Новый мост появится между улицей Пушкина и переулком Светлогорским

Фото:
В Советском районе Нижнего Новгорода появится новая пешеходная переправа. Она соединит переулок Светлогорский и улицу Пушкина. Решение о строительстве моста принял мэр Юрий Шалабаев после личной встречи с жителями, сообщили в городской администрации.
На приеме у главы города побывала местная жительница, которая обратилась с просьбой отремонтировать старый мост, построенный еще в 1970-х годах, и с тех пор заметно обветшал. Несмотря на периодические ремонты, конструкция продолжает разрушаться.
Местные жители подчеркивают, что мост необходим, так как рядом находится плотнозаселенный микрорайон с большим числом новых многоквартирных домов.
Глава Советского района Александр Иванов сообщил, что в текущем году мост обследовали специалисты. По результатам проверки его состояние признали аварийным. В 2023 году настил был заменен, однако металлические элементы конструкции уже потеряли прочность.
По итогам встречи мэр поручил Александру Иванову и своему заместителю Антону Максимову взять вопрос под личный контроль. Глава города подчеркнул, что необходимо выбрать надежного подрядчика и обеспечить выполнение всех работ в срок.
Мост должен быть установлен в следующем году.
Ранее сообщалось, что проект капремонта путепровода над проспектом Ленина прошел госэкспертизу.
