Общество

Новый мост появится между улицей Пушкина и переулком Светлогорским

29 августа 2025 16:05
Новый мост появится между улицей Пушкина и переулком Светлогорским

Фото: администрация Нижнего Новгорода

В Советском районе Нижнего Новгорода появится новая пешеходная переправа. Она соединит переулок Светлогорский и улицу Пушкина. Решение о строительстве моста принял мэр Юрий Шалабаев после личной встречи с жителями, сообщили в городской администрации.

На приеме у главы города побывала местная жительница, которая обратилась с просьбой отремонтировать старый мост, построенный еще в 1970-х годах, и с тех пор заметно обветшал. Несмотря на периодические ремонты, конструкция продолжает разрушаться.

Местные жители подчеркивают, что мост необходим, так как рядом находится плотнозаселенный микрорайон с большим числом новых многоквартирных домов.

Глава Советского района Александр Иванов сообщил, что в текущем году мост обследовали специалисты. По результатам проверки его состояние признали аварийным. В 2023 году настил был заменен, однако металлические элементы конструкции уже потеряли прочность.

По итогам встречи мэр поручил Александру Иванову и своему заместителю Антону Максимову взять вопрос под личный контроль. Глава города подчеркнул, что необходимо выбрать надежного подрядчика и обеспечить выполнение всех работ в срок.

Мост должен быть установлен в следующем году.

Ранее сообщалось, что проект капремонта путепровода над проспектом Ленина прошел госэкспертизу.

Ранее сообщалось, что проект капремонта путепровода над проспектом Ленина прошел госэкспертизу.

Теги:
Мосты Строительство Юрий Шалабаев
