Общество

В мэрии объяснили приостановку капремонта путепровода у Мызинского моста

12 сентября 2025 09:41
В мэрии объяснили приостановку капремонта путепровода у Мызинского моста

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде временно остановили капитальный ремонт путепровода у Мызинского моста. Причиной паузы стала задержка с поставкой балок пролетного строения. По данным мэрии, их доставка ожидается к 26 сентября.

Нижегородка Елена Акимкина обратила внимание в соцсетях на то, что ремонтные работы не ведутся уже около двух недель. По её словам, на дороге остались "две страшные дыры", мешающие движению автомобилей.

В администрации напомнили, что первый этап капитального ремонта уже завершён. Подрядчик приступил ко второму этапу, включающему демонтажные и подготовительные работы. Продолжение станет возможным только после установки новых балок.

Путепровод над улицей Суздальской ремонтируют впервые за 45 лет. Стоимость проекта составляет 236 млн рублей. Работы выполняет костромская компания ООО "Дорморстрой". Всего запланировано три этапа капитального ремонта, завершить которые подрядчик должен до декабря 2026 года.

Сообщалось, что спикер ЗСНО Евгений Люлин поручил усилить контроль за строительством дублера проспекта Гагарина.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

