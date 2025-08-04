Проект капремонта путепровода над проспектом Ленина одобрила госэкспертиза

Фото:
Проект капитального ремонта путепровода, проходящего на улице Новикова-Прибоя над проспектом Ленина в Нижнем Новгороде, получил положительное заключение государственной экспертизы. Информация об этом размещена в Едином государственном реестре заключений (ЕГРЗ).
Заказчиком работ выступает Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей (ГУММиД) в Нижнем Новгороде.
Подготовкой проектной документации занимались сразу несколько организаций. Среди них — ООО "Ренова-Строй Плюс", ООО "Ренова-Строй" (обе компании зарегистрированы в Нижнем Новгороде) и АО "Трансмост" из Санкт-Петербурга.
Напомним, капитальный ремонт путепровода проводится в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни". Он разделен на три этапа, работы на первом стартовали в январе 2025 года.
