Наталья Садова возглавила Общественный совет нижегородского стадиона "Водник" Общество

Фото: мэрия Нижнего Новгорода

Олимпийская чемпионка Наталья Садова избрана председателем Общественного совета стадиона "Водник" в Нижнем Новгороде. Первое заседание Совета прошло в модельной библиотеке на улице Миинна, сообщила пресс-служба мэрии.

В состав общественного совета вошли спортсмены, тренеры, общественные деятели и местные жители. В обсуждении также приняла участие Светлана Шартанова — жительница одного из соседних домов, ранее выразившая желание представлять интересы горожан, не входящих в состав Совета.

Главным вопросом повестки стало избрание руководства Совета. Председатель городской Общественной палаты Сергей Горин предложил кандидатуру Натальи Садовой, подчеркнув, что стадион — спортивный объект, и его совет должен возглавить профессиональный спортсмен. Садова, являющаяся директором спортивной школы олимпийского резерва №1 и председателем региональной Федерации лёгкой атлетики, была единогласно поддержана.

По её словам, стадион "Водник", расположенный в центре города, нуждается в масштабной реконструкции. "Его необходимо привести в порядок, реконструировать и дать ему новую жизнь в современном формате. И этот формат, конечно, должен остаться спортивным", — отметила Садова.

Заместителем председателя стала Оксана Шлыкова, руководитель сообщества "Футбольные мамы Нижегородской области", секретарем — председатель движения "Здоровая нация" Ярослав Кучев.

Участники встречи обсудили текущее состояние "Водника", сроки и планы по его развитию. Замглавы администрации города Леонид Стрельцов напомнил, что стадион был открыт в 1937 году и сейчас находится в аварийном состоянии — износ превышает 90%. По его словам, проект реконструкции предполагает создание футбольного поля с беговыми дорожками, спортивных площадок, ледовой арены и залов для различных видов спорта. Все объекты останутся доступными для горожан.

Стрельцов также прокомментировал появляющиеся в СМИ визуализации с жилыми домами на месте "Водника". Он подчеркнул, что официального мастер-плана пока нет, и подобные изображения не имеют отношения к реальному проекту. После завершения разработки документа он будет представлен Общественному совету.

Важной темой стала организация транзитных маршрутов для жителей, привыкших проходить через территорию стадиона. Глава администрации Нижегородского района Алексей Рыболовлев сообщил, что для удобства пешеходов подготовлены два обходных пути, которые займут не более двух дополнительных минут. Один через улицы Алексеевскую и Грузинскую, второй – через улицы Володарского и Ошарскую. В ближайшее время там будут расширены тротуары и отремонтированы лестницы.

Для обеспечения безопасности на аварийном объекте директор департамента физической культуры и спорта Антон Ермаков сообщил о планах установки ограждения и усиления охраны.

Профессор ННГУ Сергей Судьин предложил провести социологический опрос среди горожан, чтобы выяснить, каким они хотят видеть обновлённый стадион. Инициативу поддержали все члены Совета. Светлана Шартанова подтвердила готовность жителей принять участие в опросе.

В завершение встречи директор департамента социальных коммуникаций и молодёжной политики Артур Штоян предложил провести следующее заседание Совета через полторы-две недели. Участники единогласно поддержали инициативу.

Напомним, "Водник" в центре Нижнего Новгорода признали аварийным и закрыли 29 августа. Там планируется снести 14 аварийных объектов. Также сообщалось, что на месте стадиона хотят построить физкультурно-оздоровительный комплекс.