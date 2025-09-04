Новое приложение для оплаты парковок появится в Нижнем Новгороде
Новые автомобили "Волга" начнут собирать в Нижнем Новгороде в 2026 год
Власти раскрыли, каким станет стадион "Водник" после реконструкции
Новый штамм коронавируса пришел в Нижегородскую область
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
16 сентября 2025 10:48  [50] Нижегородская область вошла в топ-10 регионов по количеству поездок за границу
16 сентября 2025 10:47  [53] Новые снегоходы и катера получили нижегородские лесники к празднику
16 сентября 2025 10:20  [96] Нижегородское "Теплоэнерго" завершило подготовку к зиме
16 сентября 2025 10:08  [108] Минпросвещения рассматривает повышение зарплат учителей по всей России
16 сентября 2025 10:00  [114] Дополнительная остановка появилась у электрички на маршруте Варя – Заволжье
16 сентября 2025 09:44  [114] Наталья Садова возглавила Общественный совет нижегородского стадиона "Водник"
16 сентября 2025 09:00  [157] Нижегородцы могут высказать мнение о законопроекте против "разливаек"
16 сентября 2025 07:27  [195] Отопительный сезон на Бору начнется с 22 сентября
15 сентября 2025 20:17  [270] Лысковский пивзавод оспаривает выявленные при проверке нарушения
15 сентября 2025 19:37  [310] Движение транспорта ограничат в районе нижегородского ИТ-кампуса с 16 сентября
Общество

Наталья Садова возглавила Общественный совет нижегородского стадиона "Водник"

16 сентября 2025 09:44  [114] Общество
Наталья Садова возглавила Общественный совет нижегородского стадиона Водник

Фото: мэрия Нижнего Новгорода

Олимпийская чемпионка Наталья Садова избрана председателем Общественного совета стадиона "Водник" в Нижнем Новгороде. Первое заседание Совета прошло в модельной библиотеке на улице Миинна, сообщила пресс-служба мэрии. 

В состав общественного совета вошли спортсмены, тренеры, общественные деятели и местные жители. В обсуждении также приняла участие Светлана Шартанова — жительница одного из соседних домов, ранее выразившая желание представлять интересы горожан, не входящих в состав Совета.

Главным вопросом повестки стало избрание руководства Совета. Председатель городской Общественной палаты Сергей Горин предложил кандидатуру Натальи Садовой, подчеркнув, что стадион — спортивный объект, и его совет должен возглавить профессиональный спортсмен. Садова, являющаяся директором спортивной школы олимпийского резерва №1 и председателем региональной Федерации лёгкой атлетики, была единогласно поддержана.

По её словам, стадион "Водник", расположенный в центре города, нуждается в масштабной реконструкции. "Его необходимо привести в порядок, реконструировать и дать ему новую жизнь в современном формате. И этот формат, конечно, должен остаться спортивным", — отметила Садова.

Заместителем председателя стала Оксана Шлыкова, руководитель сообщества "Футбольные мамы Нижегородской области", секретарем — председатель движения "Здоровая нация" Ярослав Кучев.

Участники встречи обсудили текущее состояние "Водника", сроки и планы по его развитию. Замглавы администрации города Леонид Стрельцов напомнил, что стадион был открыт в 1937 году и сейчас находится в аварийном состоянии — износ превышает 90%. По его словам, проект реконструкции предполагает создание футбольного поля с беговыми дорожками, спортивных площадок, ледовой арены и залов для различных видов спорта. Все объекты останутся доступными для горожан.

Стрельцов также прокомментировал появляющиеся в СМИ визуализации с жилыми домами на месте "Водника". Он подчеркнул, что официального мастер-плана пока нет, и подобные изображения не имеют отношения к реальному проекту. После завершения разработки документа он будет представлен Общественному совету.

Важной темой стала организация транзитных маршрутов для жителей, привыкших проходить через территорию стадиона. Глава администрации Нижегородского района Алексей Рыболовлев сообщил, что для удобства пешеходов подготовлены два обходных пути, которые займут не более двух дополнительных минут. Один через улицы Алексеевскую и Грузинскую, второй – через улицы Володарского и Ошарскую. В ближайшее время там будут расширены тротуары и отремонтированы лестницы.

Для обеспечения безопасности на аварийном объекте директор департамента физической культуры и спорта Антон Ермаков сообщил о планах установки ограждения и усиления охраны.

Профессор ННГУ Сергей Судьин предложил провести социологический опрос среди горожан, чтобы выяснить, каким они хотят видеть обновлённый стадион. Инициативу поддержали все члены Совета. Светлана Шартанова подтвердила готовность жителей принять участие в опросе.

В завершение встречи директор департамента социальных коммуникаций и молодёжной политики Артур Штоян предложил провести следующее заседание Совета через полторы-две недели. Участники единогласно поддержали инициативу.

Напомним, "Водник" в центре Нижнего Новгорода признали аварийным и закрыли 29 августа. Там планируется снести 14 аварийных объектов. Также сообщалось, что на месте стадиона хотят построить физкультурно-оздоровительный комплекс. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Спорт Стадион стадион "Водник"
Поделиться:
Новости по теме
09 сентября 2025 10:13  [569] Что будет со стадионом "Водник"? Разбираем по пунктам
08 сентября 2025 11:53  [563] Режим повышенной готовности введен на территории стадиона "Водник"
29 августа 2025 14:38  [2465] "Водник" закрылся: последний взгляд на легендарный стадион в руинах
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
21 год теракту в Беслане: фоторепортаж из школы-мемориала
04 сентября 2025 10:3621 год теракту в Беслане: фоторепортаж из школы-мемориала
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных