Режим повышенной готовности введен на территории стадиона "Водник" Общество

Фото: Полина Зубова

Режим повышенной готовности введен на территории стадиона "Водник" в Нижнем Новгороде. Соответствующее постановление размещено на сайте городской администрации.

Сообщается, что решение принято мэрией в связи с аварийным состоянием зданий спортивной школы "Водник". Особый режим начал действовать с 25 августа.

Ранее сообщалось, что стадион "Водник" признали аварийным и закрыли к нему доступ 29 августа. Позднее стало известно, что на его территории хотят снести 14 объектов капитального строительства. В каком плачевном состоянии они находятся, можно увидеть в нашем фоторепортаже.

В настоящее время создается Общественный совет, который будет заниматься вопросами, связанными с будущим стадиона "Водник". Там хотят построить физкультурно-оздоровительный комплекс с крытой ледовой ареной, круглогодичным футбольным полем и площадками для различных видов спорта. Мастер-план планируется согласовать до конца 2025 года.