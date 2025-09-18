Новый штамм коронавируса пришел в Нижегородскую область
Комплекс фиксации нарушений ПДД появится в Плотничном переулке с 19 сентября

18 сентября 2025
Комплекс фиксации нарушений ПДД появится в Плотничном переулке с 19 сентября

Фото: Александр Воложанин

В Плотничном переулке Нижнего Новгорода с 19 сентября начнет работать мобильный комплекс фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. Об этом сообщили в Центре развития транспортной системы региона.

Камера размещена в специализированном автомобиле и будет фиксировать случаи неправильной остановки и стоянки. Такое решение принято на фоне регулярных нарушений, несмотря на установленные знаки, запрещающие парковку в этом районе.

Как пояснили в ЦРТС, большое количество припаркованных автомобилей в Плотничном переулке мешает движению общественного транспорта. Особенно это касается автобусов маршрута №42, которым из-за затрудненного проезда пришлось временно сократить маршрут — теперь они курсируют только от площади Комсомольской до площади Горького.

"Для восстановления движения автобусов по установленному маршруту ГКУ НО "ЦРТС" будет организована работа мобильного комплекса", - отметили в центре и добавили, что за нарушение правил остановки и стоянки предусмотрен административный штраф в размере 2 250 рублей. 

Ранее сообщалось, что с 25 сентября ограничат парковку на двух участках около "Швейцарии".

Теги:
Парковки ПДД ЦРТС
