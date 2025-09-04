Автобусный маршрут №42 временно сократили в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Александр Воложанин

Автобусный маршрут №42 временно сократили в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в Центре развития транспортной системы региона.

Как отметили в ЦРТС, это вынужденная мера, вызванная большим количеством припаркованных автомобилей в Плотничном переулке. Временно автобусы маршрута №42 курсируют от площади Комсомольской до площади Горького.

"О восстановлении движения автобусов до площади Минина будет сообщено дополнительно", — уточнили в центре.

Добавим, что утром ЦРТС обратился к водителям с просьбой не оставлять автомобили в Плотничном переулке, так как они мешают движению автобусов. В центре также сообщили, что на участке работает эвакуатор и все машины, припаркованные с нарушением дорожных знаков, будут перемещены на штрафстоянку.

Ранее сообщалось, что с 10 сентября изменилась схема движения транспорта на улице Ильинской из-за реконструкции трамвайных путей на участке от улицы Маслякова до улицы Добролюбова. В том числе был скорректирован маршрут №42. В направлении площади Минина и Пожарского автобусы едут по улице Ильинской, Плотничному переулку, улице Сергиевской, Зеленскому съезду и далее по маршруту. В обратном направлении — через Зеленский съезд, улицы Добролюбова, Ильинскую, Нижегородскую, Гоголя, Малую Покровскую, Маслякова и далее по маршруту.

Также стало известно, что ремонт трамвайных путей ведется на 14 улицах Нижнего Новгорода.