Новое приложение для оплаты парковок появится в Нижнем Новгороде
Власти раскрыли, каким станет стадион "Водник" после реконструкции
Новые автомобили "Волга" начнут собирать в Нижнем Новгороде в 2026 год
Новый штамм коронавируса пришел в Нижегородскую область
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
15 сентября 2025 16:32  [20] Доброволец СВО: "России нет равных, и мы должны отстаивать её будущее"
15 сентября 2025 16:13  [63] Режим повышенной готовности ввели на Бору из-за угрозы обрушения школы
15 сентября 2025 16:00  [88] Нижегородцев призвали не бояться обращаться к волонтерам-поисковикам
15 сентября 2025 15:54  [81] Добровольчество как норма: в Президентской академии дали старт программе "Обучение служением 2025"
15 сентября 2025 15:46  [95] Автобусный маршрут №42 временно сократили в Нижнем Новгороде
15 сентября 2025 15:41  [88] "Ростелеком Ключ" открывает в Нижнем Новгороде новые цифровые горизонты
15 сентября 2025 15:31  [109] Нижегородцы стали относиться к COVID-19 так же, как к гриппу
15 сентября 2025 14:40  [119] Нижегородцев приглашают сдать макулатуру в рамках акции "БумБатл"
15 сентября 2025 14:23  [142] День города Кстово прошел при поддержке ЛУКОЙЛ
15 сентября 2025 14:14  [121] Юрлица задолжали АО "Нижегородский водоканал" почти 2,5 млн рублей
Общество

Автобусный маршрут №42 временно сократили в Нижнем Новгороде

15 сентября 2025 15:46  [95] Общество
Автобусный маршрут №42 временно сократили в Нижнем Новгороде

Фото: Александр Воложанин

Автобусный маршрут №42 временно сократили в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в Центре развития транспортной системы региона.

Как отметили в ЦРТС, это вынужденная мера, вызванная большим количеством припаркованных автомобилей в Плотничном переулке. Временно автобусы маршрута №42 курсируют от площади Комсомольской до площади Горького.

"О восстановлении движения автобусов до площади Минина будет сообщено дополнительно", — уточнили в центре.

Добавим, что утром ЦРТС обратился к водителям с просьбой не оставлять автомобили в Плотничном переулке, так как они мешают движению автобусов. В центре также сообщили, что на участке работает эвакуатор и все машины, припаркованные с нарушением дорожных знаков, будут перемещены на штрафстоянку.

Ранее сообщалось, что с 10 сентября изменилась схема движения транспорта на улице Ильинской из-за реконструкции трамвайных путей на участке от улицы Маслякова до улицы Добролюбова. В том числе был скорректирован маршрут №42. В направлении площади Минина и Пожарского автобусы едут по улице Ильинской, Плотничному переулку, улице Сергиевской, Зеленскому съезду и далее по маршруту. В обратном направлении — через Зеленский съезд, улицы Добролюбова, Ильинскую, Нижегородскую, Гоголя, Малую Покровскую, Маслякова и далее по маршруту.

Также стало известно, что ремонт трамвайных путей ведется на 14 улицах Нижнего Новгорода. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Общественный транспорт Парковка
Поделиться:
Новости по теме
14 сентября 2025 08:00  [404] Парковку ограничат на улице Славянской в Нижнем Новгороде с 2 октября
05 сентября 2025 19:30  [737] Парковку ограничат на двух участках около "Швейцарии" с 25 сентября
03 сентября 2025 15:15  [585] Парковку у Московского вокзала в Нижнем Новгороде расширять не планируется
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
21 год теракту в Беслане: фоторепортаж из школы-мемориала
04 сентября 2025 10:3621 год теракту в Беслане: фоторепортаж из школы-мемориала
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных