Новое приложение для нижегородских парковок заработало с 8 сентября

Новое приложение для парковок (Ruparking) заработало в Нижнем Новгороде с 8 сентября, сообщили в пресс-службе мэрии.
Скачать бесплатное мобильное приложение можно в магазинах приложений App Store и Google Play.
По вопросам, связанным с работой платных парковок и переходом на новое приложение, следует обращаться в единый контактный центр по номеру +7 (831) 238-94-98.
Также для удобства автомобилистов в зонах платных парковок работают консультанты. Они могут ответить на интересующие вопросы.
Добавим, что оплатить парковку в Нижнем Новгороде по-прежнему можно через сайт www.parkovkinn.ru.
Ранее выяснилось, что многодетным нижегородцам хотят разрешить бесплатно парковать два автомобиля.
