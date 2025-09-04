Новое приложение для оплаты парковок появится в Нижнем Новгороде
Общество

Новое приложение для нижегородских парковок заработало с 8 сентября

08 сентября 2025 17:23
Новое приложение для нижегородских парковок заработало с 8 сентября

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

Новое приложение для парковок (Ruparking) заработало в Нижнем Новгороде с 8 сентября, сообщили в пресс-службе мэрии.

Скачать бесплатное мобильное приложение можно в магазинах приложений App Store и Google Play. 

По вопросам, связанным с работой платных парковок и переходом на новое приложение, следует обращаться в единый контактный центр по номеру +7 (831) 238-94-98. 

Также для удобства автомобилистов в зонах платных парковок работают консультанты. Они могут ответить на интересующие вопросы.

Добавим, что оплатить парковку в Нижнем Новгороде по-прежнему можно через сайт www.parkovkinn.ru.

Ранее выяснилось, что многодетным нижегородцам хотят разрешить бесплатно парковать два автомобиля.

Теги:
Парковки цифровизация
