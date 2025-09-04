Многодетным нижегородцам хотят разрешить бесплатно парковать два авто Общество

Фото: Александр Воложанин

Многодетные семьи в Нижегородской области могут получить дополнительную меру поддержки — бесплатную парковку сразу для двух автомобилей. Соответствующий законопроект вынесен Заксобранием на публичные консультации, которые пройдут с 9 по 23 сентября 2025 года.

Сейчас бесплатная парковка без ограничения по времени предоставляется только одному автомобилю, принадлежащему одному из родителей. Однако, как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, этой меры недостаточно: стандартный пятиместный автомобиль не всегда способен вместить всю многодетную семью.

Кроме того, дети часто посещают кружки, секции и школы в разных районах, что требует использования двух машин. Это снижает мобильность семьи и ограничивает доступ к культурным и спортивным мероприятиям.

Законопроект предлагает разрешить бесплатную парковку двум транспортным средствам, находящимся в собственности родителей многодетной семьи. Инициатива разработана в рамках Пятилетки семьи в Нижегородской области, объявленной на 2025-2030 годы, а также в соответствии с федеральными указами о поддержке многодетных семей.

Если законопроект будет принят, он вступит в силу через десять дней после официального опубликования.

Ранее сообщалось, что с 25 сентября планируется ограничить парковку на двух участках около "Швейцарии".