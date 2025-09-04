Новые автомобили "Волга" начнут собирать в Нижнем Новгороде в 2026 год
Последние новости рубрики Общество
14 сентября 2025 08:00  [56] Парковку ограничат на улице Славянской в Нижнем Новгороде с 2 октября
13 сентября 2025 21:48  [269] Опубликована явка на выборах в Нижегородской области к 20:00 13 сентября
13 сентября 2025 15:52  [319] Режим повышенной готовности ввели у Мызинского моста из-за размыва склона
13 сентября 2025 15:07  [313] Нижегородские врачи спасли женщину с инсультом, вызванным опухолью сердца
13 сентября 2025 13:30  [308] Магнитная буря идет в Нижний Новгород
13 сентября 2025 12:10  [318] Медвежата организовали бойцовский клуб в Керженском заповеднике (видео)
13 сентября 2025 09:00  [403] Только пять кладбищ Нижнего Новгорода открыты для новых захоронений
13 сентября 2025 07:00  [393] Росреестр разъяснил нижегородцам, как изменились правила владения участками
12 сентября 2025 18:05  [442] В нижегородской квартире пробили стену, чтобы вытащить кота из вентшахты
12 сентября 2025 17:51  [468] "Не пугайтесь": Мудров предупредил жителей Городца о дронах
Общество

Парковку ограничат на улице Славянской в Нижнем Новгороде с 2 октября

14 сентября 2025 08:00  [56] Общество
Парковку ограничат на улице Славянской в Нижнем Новгороде с 2 октября

Фото: ЦОДД

Возле дома №35/1 на улице Славянской в Нижнем Новгороде с 2 октября 2025 года вводятся ограничения на остановку и стоянку автомобилей.

В мэрии пояснили, что данная мера необходима для обеспечения свободного проезда транспорта и безопасного передвижения пешеходов.

Водителям рекомендуют заранее ознакомиться с новыми правилами парковки на этом участке и внимательно следить за установленными дорожными знаками.

Ранее сообщалось, что парковку и остановку транспорта запретят около парка "Швейцария".

Теги:
ограничения Транспортные ограничения
