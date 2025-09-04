Парковку ограничат на улице Славянской в Нижнем Новгороде с 2 октября Общество

Фото: ЦОДД

Возле дома №35/1 на улице Славянской в Нижнем Новгороде с 2 октября 2025 года вводятся ограничения на остановку и стоянку автомобилей.

В мэрии пояснили, что данная мера необходима для обеспечения свободного проезда транспорта и безопасного передвижения пешеходов.

Водителям рекомендуют заранее ознакомиться с новыми правилами парковки на этом участке и внимательно следить за установленными дорожными знаками.

Ранее сообщалось, что парковку и остановку транспорта запретят около парка "Швейцария".