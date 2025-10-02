Названы площадки в Нижегородской области, где может появиться АЭС
Нижегородская область и Республика Сербская создали рабочую группу по сотрудничеству

Нижегородская область и Республика Сербская создали рабочую группу по сотрудничеству

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Рабочая группа по сотрудничеству с Республикой Сербской создана в Нижегородской области. Соответствующее решение принято в ходе рабочей встречи заместителя председателя правительства Нижегородской области Дмитрия Старостина с делегацией Республики Сербской во главе с директором Агентства по информационным и коммуникационным технологиям республики Драженом Вишничем. Развитие международных связей ведется в соответствии с целями и задачами национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

В переговорах участвовали заместитель председателя правительства Нижегородской области Екатерина Солнцева, представители министерств, Нижегородского научно-образовательного центра (НОЦ), вузов, медицинского и ИТ-сообщества.

Рабочая группа будет задействована в формировании стратегии долгосрочного партнерства по ключевым направлениям, также ей предстоит контролировать реализацию совместных проектов. В её состав вошли представители министерства цифрового развития и связи, министерства сельского хозяйства, министерства образования и науки, министерства международных и межрегиональных связей Нижегородской области, а также отраслевые организации в сфере медицины, ИТ и научно-исследовательской деятельности, ведущие университеты региона.

Это уже второй визит делегации Республики Сербской во главе с Драженом Вишничем в регион. Первое знакомство состоялось летом на конференции «ЦИПР» и Глобальном цифровом форуме, позже диалог продолжился в формате видеоконференций. В течение последних трёх месяцев стороны проводили еженедельные консультации и работали над конкретными предложениями. Наибольшее внимание на встрече уделили сферам здравоохранения, образования и высоких технологий. В частности, «Нижегородская областная фармация» рассматривает проекты по продвижению медицинских изделий, лекарств и инновационных решений в таких направлениях, как онкология, кардиология, хирургия и офтальмология. АНО «Нижегородский НОЦ» совместно с сербскими партнёрами готовит запуск исследовательских проектов, которые помогут перевести сотрудничество в практическую плоскость.

«Сегодня мы обозначили чёткие направления сотрудничества и конкретные шаги для их развития. Важным этапом стала именно эта встреча и тот формат, который мы смогли выстроить. Сотрудничество, которое у нас складывается с Нижегородской областью, является наиболее крупным, ярким и эффективным по сравнению с другими регионами России»,  - отметил Дражен Вишнич.

Делегация также посетила ИТ-университет, где обсудила перспективы академического обмена и совместных исследований. Активно развиваются новые форматы партнёрства с ННГУ имени Н.И. Лобачевского и другими вузами региона.

 «Нижегородская область всегда открыта для диалога и новых идей. Мы видим большой потенциал в сотрудничестве с Республикой Сербской, особенно в сфере науки, технологий, образования, а также в продвижении продукции региональных производителей. Созданная рабочая группа позволит нам повысить эффективность совместной деятельности – в первую очередь, через тщательный контроль выполнения задач, реализации достигнутых договоренностей», - подчеркнул Дмитрий Старостин.

В ходе переговоров делегация Республики Сербской также подтвердила свое участие в VI Международном форуме внешнеэкономической деятельности «Вызовы и решения для бизнеса: территория успешных практик», который пройдёт 21 октября в Нижнем Новгороде.

Напомним, национальный проект «Международная кооперация и экспорт», инициированный президентом России Владимиром Путиным, на территории Нижегородской области реализуется региональным министерством промышленности, торговли и предпринимательства. Нацпроект включает в себя три федеральных проекта: «Промышленный экспорт», «Экспорт продукции АПК» и «Системные меры развития международной кооперации и экспорта».

