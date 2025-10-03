Эксперт-мониторинг событий с 26 сентября по 3 октября 2025 года от АНО "Минин-центр" Политика

Эксперты "Минин - центра" анализируют события уходящей недели, влияющие на социально-политическую ситуацию в мире, России и Нижегородской области, в которых проявляются долговременные тенденции. Темы этой недели – "Миграционная политика требует перемен", "Россия делает ставку на медленное истощение противника", "Необходимы новые подходы, новые ориентиры, потенциал новой динамики развития нижегородского мегаполиса".

Федеральная тема – "Миграционная политика требует перемен"

Эксперт "Минин – центра", член Президиума Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Беспалько:

"Русский народ определил культурный и духовный облик нашей страны". Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил перед руководством и сотрудниками Следственного комитета с исторической речью об угрозе массовой миграции.

"Формирование замкнутых этнических сообществ, недоброжелательно относящихся к коренному населению России, нежелание многих мигрантов интегрироваться в российское общество, учить язык, изучать нашу культуру, их пренебрежение к российским законам — все это является серьезной угрозой и вызовом нашему государству, обществу и особенно нашим традиционным духовно-нравственным ценностям, что очень опасно как для культуры в целом, так и для культуры межличностных отношений, которая уже давно сформировалась в России", — заявил предстоятель РПЦ.

Патриарх также отметил, что мигранты "не всегда соответствуют по уровню бытовой культуры народу, в который они влились".

Для того, чтобы противостоять этой угрозе, прежде всего нужно полностью пересмотреть в федеральном масштабе миграционную политику, потому что она не позволяет менять ситуацию в каких-либо регионах без изменений в федеральном масштабе в целом. Безусловно миграционную политику следует разветвить на несколько направлений. Одно из них самое важное - репатриация, т. е. это возвращение тех людей, которые себя ассоциируют с Россией, считают себя русскими и русскокультурными, являются сторонниками русского мира, и которые рассматривают Россию в качестве страны, где они видят будущее для себя и для своих детей.

Второе направление - это рабочая миграция, которое тоже требует кардинальным образом изменить ее в пользу того, чтобы она стала временной. Чтобы люди приезжали на работу, жили в отдельных рабочих городках, работали, ну и, соответственно, потом уезжали обратно к своим семьям, которые должны оставаться у себя дома, в странах исхода. И не создавать нагрузки на инфраструктуру здесь, в России.

Третье - пора полностью прекратить практику бесконтрольной выдачи гражданства, особенно в связи с тем, что часто люди, которые относятся к 1 категории — репатрианты — с большим-большим трудом получают гражданство как, например, Оксана Зареева в Калужской области, а уроженцы Средней Азии, которые зачастую не владеют русским языком в полной мере, получают его за один-два месяца.

Ну и четвертое - это ответвление миграции, которую условно можно назвать "ковчег". Это те люди, которые бегут из стран Запада сюда по тем или иным причинам. Ну, например, в силу того, что в странах Запада по - прежнему существует практика принудительного изменения пола для их детей. Такая практика не является преувеличением. Действительно, подобные случаи существуют и фиксируются, например, в Канаде, или от бесконтрольной продажи наркотиков, или просто по каким-то другим причинам, которые заставляют людей искать более консервативные места проживания.

В любом случае миграция сейчас может представлять угрозу в том смысле, что она работает как заместительный инструмент по отношению к автохтонному населению, большую часть которого 82% населения России составляют русские. Поэтому государство должно прежде всего быть заинтересовано в том, чтобы коренное население сохранялось и приумножалось, потому что именно русские люди, русский народ с его идентичностью, культурой, историей, самосознанием обеспечивает нынешний характер России и вообще возможность ее существования. О чем как раз и говорит патриарх Кирилл. Нельзя превращать дружбу народов в некое подобие того, что является дискриминацией коренного населения. Вся любая национальная этническая и религиозная идентичность у нас приветствуется, но почему-то складывается впечатление, что русская идентичность как-то стыдливо прикрывается. Пора заканчивать с этой практикой.

Ну и последнее. Нужно жесточайшим образом пресекать любые попытки вмешиваться в законодательный, судебный и иные процессы. Это вопрос уважения к российскому государству и принимаемым им решениям, и в первую очередь со стороны тех же мигрантов. Вопиющее событие произошло в Нефтеюганске, где мигранты избили полицейских, нападавшие отделались мизерным штрафом в 25-30 тысяч рублей. Мы, гражданские люди, получается должны защищать полицию, которая обладает монополией на право насилия в государстве. Это же абсурд, это парадокс! Необходимо очень жестко поступать по отношению ко всем, так называемым, диаспоральным структурам. Самое главное, что должно быть у нас в миграционной политике - это стремление к ассимиляции всех, кто к нам приезжает. Перед ними должны быть очень четко поставлены условия - либо вы принимаете нашу культуру, наш образ жизни, либо "до свидания". Приехали, поработали, увеличили наш ВВП, получили себе деньги в карман и уехали".

Федеральная тема – "Россия делает ставку на медленное истощение противника"

Эксперт "Минин-центра", доцент ИМОМИ ННГУ им. Н.И. Лобачевского, к.ист.н. Сергей Кривов отмечает, что прошедшая неделя была насыщена в плане информационной повестки.

"Прежде всего, на заседании Генеральной Ассамблеи ООН, Дональд Трамп разразился пространной речью в отношении России. Практически все мировые СМИ растиражировали его фразу о России как о "бумажном тигре". Тем более, что американский президент повторил своё высказывание и 30 сентября на встрече с американским генералитетом в Вирджинии. Заговорили даже об "очередном изменении настроений" Трампа после разговора с Зеленским, когда он якобы убедил американского президента, что Украина переламывает ситуацию на фронте, а в экономике России царит хаос. Это подхватили многие, в том числе и российские медиа.

Продолжилось нагнетание воинственной риторики со стороны Европы. Периодически поступают сообщения о закрытии аэропортов в ряде европейских стран из-за появления беспилотников.

Однако рискнём предположить, что ситуация выглядит несколько иначе.

Во-первых, Трамп не называл Россию "бумажным тиром". В оригинале это выглядит так: "Россия ведет себя как бумажный тигр". А это совершенно иное содержание фразы. В конце концов, в этом можно усмотреть нотки разочарования. "Я разочарован в президенте Путине", - прозвучало из его уст.

Действительно, Трамп делает ставку на быстрое завершение или приостановку конфликта. При этом многие вопросы, включая территориальный, для него являются второстепенными. В то же время тактика России нацелена на медленное истощение противника, чтобы склонить его к полному принятию всех российских условий. Неудивительно, что в Москве достаточно спокойно восприняли такой нарратив. А Лавров вообще назвал это "приёмом публичной дипломатии". Другими словами, расхождения Москвы и Вашингтона не стратегического, а тактического плана.

Во-вторых, Трамп с трибуны заявил буквально следующее: Украина способна отвоевать все свои территории, а может и пойти дальше. При этом наиболее важно: в этом им должны помочь европейцы. Другими словами, если Зеленский и его европейские союзники считают, что они могут продолжать воевать, то пусть воюют, но без участия Вашингтона. Максимум, что будут делать США, это продавать европейцам вооружение. Ранее Трамп уже предлагал европейцам самим ввести вторичные санкции на российские энергоносители, что, по сути, является объявлением торговой войны двум крупнейшим экономикам Глобального Юга – Индии и Китаю.

Как мы уже неоднократно подчеркивали в предыдущих обзорах, абсолютно неверно представлять действия Трампа как некую череду "смены настроения". Это вполне четко очерченная стратегия. Трамп последователен в том, что российско-украинский конфликт - это "война Байдена", а США будут дистанцироваться от условной "коалиции проигравших". Фактически речь идет о повторении "вьетнамского сценария", когда США медленно, как минимум три года, и с большими репутационными потерями перекладывали бремя поражения на южновьетнамский режим. В этом плане всего за 8 месяцев ему удалось занять позицию едва ли не арбитра в российско-украинском конфликте, переложить ответственность и расходы на европейских союзников, а кроме того, утвердить свой приоритет в выражении и формулировании международной повестки от лица всего коллективного Запада. Вряд ли такого успеха, включая и нейтрализацию давления со стороны Демократической партии и неоконсервативного крыла республиканцев внутри страны, удалось бы достигнуть разного рода импульсивными действиями.

На заседании Валдайского клуба накануне вечером Путин приоткрыл завесу о встрече в Анкоридже, намекнув о явной предметности переговоров обоих лидеров. Пока сложно сказать, была ли Украина центральной их темой, однако при тщательном рассмотрении определенные контуры соглашения всё-таки вырисовываются. Главным является отделение украинского трека от общего контекста российско-американских отношений. Весьма характерно, что, несмотря на заявления о пробуксовке переговоров, там же в Вашингтоне состоялась официальная встреча Лаврова с Госсекретарем Марко Рубио, что говорит скорее о высоком динамизме контактов: встрече глав дипломатических ведомств, как правило, предшествуют длительные консультации. Рискнем предположить, что главным здесь была подготовка продления Договора о сокращении и ограничении стратегического наступательного вооружения (СНВ-III).

С другой стороны, происходит информационная активизация на европейском континенте. Общественное мнение было взбудоражено сообщениями о появлении БПЛА и дронов в европейских странах. После событий в Польше, когда 19, а по другим данным 26 БПЛА (предположительно "Гербер"), залетели на территорию республики, подобного рода инциденты произошли в Стокгольме, Копенгагене и Мюнхене. В Дании были предприняты беспрецедентные со времен окончания Холодной войны меры, включая и подготовку к мобилизационным действиям. Однако отметим, что БПЛА и раньше залетали на территорию Польши и Румынии. Другое дело, что это не вызывало медийного шума. С дронами ситуация может быть ещё прозаичнее. Сегодня таковые может позволить себе обычный гражданин. Но если ранее появление, например летящего квадрокоптера не вызывало страха, то ежедневно демонстрируемые ролики из-под Константиновки или Доброполья могут способствовать созданию панических настроений. Другое дело, что массмедиа это подхватывают и нагнетают обстановку. Также следует рассматривать и остановки нефтяных танкеров в территориальных водах государств для досмотра, что случается на практике. Однако принимая во внимание риторику европейских стран последнего времени, любой такой даже единичный случай способен произвести негативный информационный эффект. На состоявшемся накануне в Копенгагене саммите Европейского политического сообщества, объединяющего 46 стран Европы, практически не было принято каких-либо кардинальных решений хотя бы на уровне консенсуса, а вопрос о "замороженных российских активах" вообще выявил резкое несовпадение во взглядах.

Наконец, показательными в контексте общей геополитической ситуации явились парламентские выборы в Молдове, где победу одержала правящая проевропейская Партия действия и согласия (PAS), связанная с Президентом Майей Санду. Важность события усиливалась из-за явной геополитической электоральной повестки, выражавшейся в дилемме Россия-Запад. Ситуацию усугубляет и существование непризнанной Приднестровской молдавской республики (ПМР) и расквартированного на его территории российского военного контингента и крупного склада вооружений в Колбасной. В украинских медиа даже описывались сценарии вторжения в Одессу в случае победы пророссийских сил на выборах.

Если освободиться от пропагандистских штампов, то ситуация возможно устроит всех. По сути вариант статус-кво. Победа Патриотического блока И. Додона вряд ли радикально повлияла бы на позиции России. Более того, она создала бы дополнительную зону ответственности, что затруднительно при отсутствии общей границы. В то же время военный конфликт между Кишиневом и Тирасполем вряд ли возможен по причине слабости молдавской армии. Военное вмешательство Украины или Румынии сомнительно. ВСУ и так испытывает недостаток личного состава и вооружений на Донбассе, а в Румынии внутриполитическая обстановка ещё не успокоилась после достаточно скандальных президентских выборов. Да и в самой Молдове втягивание в вооруженный конфликт вызовет внутриполитический кризис.

С другой стороны, партия Санду получила только 53 места (2 депутата лишь формально аффилированы с ней), а это очень хрупкое большинство и к тому же не конституционное. С другой стороны, теперь в парламенте 5 фракций, 4 из которых формально оппозиционные. Это означает формирование достаточно сложных коалиций как при формировании правительства, так и при любом голосовании. В этой ситуации любое принципиальное решение будет итогом непростых компромиссов. Более того, власти придется выстраивать отношения с Приднестровьем, которые значительно подпортились в ходе выборов, когда искусственно создавались препятствия для посещения жителями левобережья избирательных участков на подконтрольной территории. Дело в том, что ЕС достаточно четко указал, что евроинтеграция Кишинева будет возможна только вместе с Тирасполем. Это как минимум означает необходимость налаживания прерванного в 2022 г. диалога с Россией по поводу вывода войск и перемещения складов. Наконец, как и все последние годы победа проевропейской партии была обеспечена значительным участием диаспоры. Так из 1,2 млн. проголосовавших 275 тыс. - это зарубежные избиратели. При этом если в РФ, как и на Украине, было открыто по 2 участка, то в одной только Италии – 11. Так или иначе, но результаты PAS внутри страны явно не столь впечатляющи, и политические оппоненты вполне могут разыграть эту карту".

Муниципальная тема – "Необходимы новые подходы, новые ориентиры, потенциал новой динамики развития нижегородского мегаполиса"

Эксперт "Минин-центра", профессор НИУ РАНХиГС, д.филос.н. Андрей Дахин отмечает, что в сентябре 2025 года завершилась плановая "перезагрузка" руководства Нижнего Новгорода.

"После завершения выборов депутатов городской Думы Нижнего Новгорода на должность председателя Думы переизбран Евгений Чинцов, а на должность главы города переизбран Юрий Шалабаев. Этот тандем работает чуть больше года и показал высокий уровень слаженности. Обращает на себя внимание то, что руководители являются выпускниками наиболее амбициозных и престижных программ подготовки лидеров государственной и муниципальной публичной власти. Юрий Шалабаев – победитель программы "Лидеры России" (2019 г.), а Евгений Чинцов – выпускник программы "Время героев" (2024 г.). Можно сказать, что в руководстве Нижнего Новгорода соединились молодость и талант от "Лидеров России", с одной стороны, и преданность Родине и твёрдости принципов от "Времени героев", с другой. Такой сплав может создать хороший потенциал для постановки и решения амбициозных задач по развитию города в новом формате его административно-территориальной границы.

Заявленный в начале сентября старт разработки стратегии развития Нижнего Новгорода отчертил первый рубеж, на котором хочется увидеть новые подходы, новые ориентиры, потенциал новой динамики развития нижегородского мегаполиса. Прошедшая 9 сентября 2025 года экспертная стратегическая сессия, организованная по шаблонам "форсайт" (технология сценарного прогнозирования будущего), включала работу экспертных групп по направлениям "Жилье и городская среда", "Образование и молодёжная политика", "Спорт и здоровьесбережение", "Социальная политика", "Предпринимательство, инвестиции и цифровые технологии", "Культура и туризм". Перечень рабочих групп и ориентировки на соответствие текущему ресурсному обеспечению со стороны федеральных и региональных программ может сильно сдвинуть определение стратегических целей в сторону рутинного "планирования от достигнутого". Такое мы проходили в 1970-е гг. и видели результат: замедление темпов развития, прозванное в народе "застоем". Чтобы не попасть в ловушку "текущей ресурсной обеспеченности", стоит, видимо, ориентироваться на Указ президента РФ "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года", который определяет 7 национальных целей.

По каждой из них Нижний Новгород мог бы определить свои, более конкретные, ориентиры. Как представляется, наиболее сложными являются вопросы сохранения населения (п.1.а. названного Указа), вопросы воспитания патриотичной и социально ответственной личности (п.1.б. Указа), достижение технологического лидерства (п.1.е. Указа), поскольку по ним надо найти ответ на вопрос: как, какими мерами достигать описанных в Указе количественных показателей? Сложность в том, что старые меры, применявшиеся в области социальной политики, предпринимательства и инвестиций и пр., нужного качественного эффекта по этим направлениям на текущий момент не дали. Поэтому требуется поиск новых подходов, новых идей, под которые предстоит искать и новые форматы ресурсного обеспечения. В этой связи предложенная Юрием Шалабаевым идея создания совета по стратегическому развитию Нижнего Новгорода смотрится перспективной. В систему деятельности совета могут быть встроены более совершенные технологии совещательной экспертной работы, учитывающие и удерживающие в поле внимания системы публичной власти города и федеральные, и региональные, и собственно городские стратегические приоритеты".