Geely рассматривает запуск производства автомобилей в Нижнем Новгороде
Названы площадки в Нижегородской области, где может появиться АЭС
Производителей смертельного "Мистера Сидра" отправили в колонию
Осенний призыв 2025 года пройдёт через Единый реестр воинского учёта
Последние новости рубрики Происшествия
04 октября 2025 14:48Прокуратура контролирует пожар в Большом Мурашкине
04 октября 2025 13:35Крупный пожар вспыхнул в магазине в поселке Большое Мурашкино
04 октября 2025 10:13Кабайло высказался о скандале с педофилией в нижегородской спортшколе
03 октября 2025 19:47Жителя Дзержинска осудили за попытку убийства на почве ревности
03 октября 2025 17:12Пьяный мужчина с винтовкой напугал прохожих в Нижнем Новгороде
03 октября 2025 16:50Торговцев энергетиками начали штрафовать в Нижнем Новгороде
03 октября 2025 15:39Аферисты снова звонят нижегородцам от имени налоговой
03 октября 2025 13:40Суд рассмотрит просьбу экс-главы Нижнего Новгорода Сорокина об УДО
03 октября 2025 12:00Два человека погибли на нижегородских дорогах за один день
03 октября 2025 11:27Мошенники заставили нижегородца украсть 3 млн рублей у деда
Происшествия

Прокуратура контролирует пожар в Большом Мурашкине

04 октября 2025 14:48 Происшествия
Прокуратура контролирует пожар в Большом Мурашкине

Фото: Нижегородская прокуратура

Прокуратура Нижегородской области начала проверку по факту крупного пожара, произошедшего в поселке Большое Мурашкино. Возгорание нанесло ущерб ОКН зданию XIX века, где располагается детская школа искусств, сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, огонь вспыхнул в магазине, находящемся в административном здании. Площадь пожара составила около 700 квадратных метров. Пламя быстро распространилось и охватило кровлю, а также часть исторического строения.

Надзорное ведомство держит ситуацию на контроле. Прокуратура следит за установлением причин происшествия и проверяет соблюдение требований пожарной безопасности.

По оперативным данным МЧС, пожар локализован, пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что женщина погибла в пожаре на улице Ванеева в Нижнем Новгороде.

Теги:
Большое Мурашкино Пожар Прокуратура
Фоторепортажи
Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри сказочного терема
28 сентября 2025 12:06Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри "сказочного терема"
