Прокуратура контролирует пожар в Большом Мурашкине Происшествия

Фото: Нижегородская прокуратура

Прокуратура Нижегородской области начала проверку по факту крупного пожара, произошедшего в поселке Большое Мурашкино. Возгорание нанесло ущерб ОКН зданию XIX века, где располагается детская школа искусств, сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, огонь вспыхнул в магазине, находящемся в административном здании. Площадь пожара составила около 700 квадратных метров. Пламя быстро распространилось и охватило кровлю, а также часть исторического строения.



Надзорное ведомство держит ситуацию на контроле. Прокуратура следит за установлением причин происшествия и проверяет соблюдение требований пожарной безопасности.

По оперативным данным МЧС, пожар локализован, пострадавших нет.

