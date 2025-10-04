Прокуратура контролирует пожар в Большом Мурашкине

Фото:
Прокуратура Нижегородской области начала проверку по факту крупного пожара, произошедшего в поселке Большое Мурашкино. Возгорание нанесло ущерб ОКН зданию XIX века, где располагается детская школа искусств, сообщили в пресс-службе ведомства.
Напомним, огонь вспыхнул в магазине, находящемся в административном здании. Площадь пожара составила около 700 квадратных метров. Пламя быстро распространилось и охватило кровлю, а также часть исторического строения.
Надзорное ведомство держит ситуацию на контроле. Прокуратура следит за установлением причин происшествия и проверяет соблюдение требований пожарной безопасности.
По оперативным данным МЧС, пожар локализован, пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что женщина погибла в пожаре на улице Ванеева в Нижнем Новгороде.
