Крупный пожар вспыхнул в магазине в поселке Большое Мурашкино Происшествия

Фото: телеграм-канал "Мой Нижний Новгород"

В посёлке Большое Мурашкино вспыхнул крупный пожар в магазине, расположенном в административном здании. По оперативным данным регионального МЧС, огонь распространился на площади около 700 квадратных метров.

Пламя оказалось настолько сильным, что рухнуло перекрытие между цокольным и первым этажами. Огонь добрался до крыши.

Рядом с горящим зданием находится памятник архитектуры XIX века Дом купца Оленичева, сейчас там размещается детская школа искусств. Есть риск, что пламя перекинется и туда.

К счастью, обошлось без пострадавших.

На месте продолжают работать пожарные. Все обстоятельства происшествия уточняются.

