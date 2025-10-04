Крупный пожар вспыхнул в магазине в поселке Большое Мурашкино

Фото:
В посёлке Большое Мурашкино вспыхнул крупный пожар в магазине, расположенном в административном здании. По оперативным данным регионального МЧС, огонь распространился на площади около 700 квадратных метров.
Пламя оказалось настолько сильным, что рухнуло перекрытие между цокольным и первым этажами. Огонь добрался до крыши.
Рядом с горящим зданием находится памятник архитектуры XIX века Дом купца Оленичева, сейчас там размещается детская школа искусств. Есть риск, что пламя перекинется и туда.
К счастью, обошлось без пострадавших.
На месте продолжают работать пожарные. Все обстоятельства происшествия уточняются.
Ранее сообщалось, что мужчина получил сильные ожоги при пожаре на территории автотранспортного предприятия в Нижнем Новгороде.
