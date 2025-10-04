Осенний призыв 2025 года пройдёт через Единый реестр воинского учёта
Происшествия

Крупный пожар вспыхнул в магазине в поселке Большое Мурашкино

04 октября 2025 13:35 Происшествия
Фото: телеграм-канал "Мой Нижний Новгород"

В посёлке Большое Мурашкино вспыхнул крупный пожар в магазине, расположенном в административном здании. По оперативным данным регионального МЧС, огонь распространился на площади около 700 квадратных метров.

Пламя оказалось настолько сильным, что рухнуло перекрытие между цокольным и первым этажами. Огонь добрался до крыши.

Рядом с горящим зданием находится памятник архитектуры XIX века Дом купца Оленичева, сейчас там размещается детская школа искусств. Есть риск, что пламя перекинется и туда.

К счастью, обошлось без пострадавших.

На месте продолжают работать пожарные. Все обстоятельства происшествия уточняются.

Ранее сообщалось, что мужчина получил сильные ожоги при пожаре на территории автотранспортного предприятия в Нижнем Новгороде.

