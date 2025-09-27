Женщина погибла при пожаре в многоэтажке на Автозаводе

Фото:
Страшный пожар в многоэтажном доме на улице Юлиуса Фучика в Нижнем Новгороде унес человеческую жизнь. По данным пресс-службы регионального управления МЧС, трагедия произошла 26 сентября.
Пожарные эвакуировали из подъезда 25 человек, трое из которых - дети. Площадь, охваченная огнем, составила 10 кв. метров. Возгорание ликвидировали 33 специалиста МЧС.
Без жертв не обошлось: на месте случившегося было найдено тело женщины. Ее личность устанавливается.
Предварительно, пожар вспыхнул вследствие неправильного использования электрооборудования.
Ранее сообщалось о гибели мужчины при пожаре в МКД на набережной Федоровского в Нижегородском районе областного центра.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+