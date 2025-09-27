Женщина погибла при пожаре в многоэтажке на Автозаводе Происшествия

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Страшный пожар в многоэтажном доме на улице Юлиуса Фучика в Нижнем Новгороде унес человеческую жизнь. По данным пресс-службы регионального управления МЧС, трагедия произошла 26 сентября.

Пожарные эвакуировали из подъезда 25 человек, трое из которых - дети. Площадь, охваченная огнем, составила 10 кв. метров. Возгорание ликвидировали 33 специалиста МЧС.

Без жертв не обошлось: на месте случившегося было найдено тело женщины. Ее личность устанавливается.

Предварительно, пожар вспыхнул вследствие неправильного использования электрооборудования.

Ранее сообщалось о гибели мужчины при пожаре в МКД на набережной Федоровского в Нижегородском районе областного центра.