Крупный пожар произошел в яхт-клубе на Автозаводе — фото Происшествия

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Крупный пожар произошел в яхт-клубе на Южном бульваре в Автозаводском районе Нижнего Новгорода 1 октября.

По данным пресс-службы регионального управления МЧС, к моменту прибытия пожарных огонь охватил часть ангара, где велись ремонтные работы по его утеплению.

Площадь возгорания составила 120 кв. метров. Никто не пострадал.

Причина случившегося пока не установлена.