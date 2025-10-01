Осенний призыв 2025 года пройдёт через Единый реестр воинского учёта
Названы площадки в Нижегородской области, где может появиться АЭС
Geely рассматривает запуск производства автомобилей в Нижнем Новгороде
Производителей смертельного "Мистера Сидра" отправили в колонию
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
01 октября 2025 12:44Крупный пожар произошел в яхт-клубе на Автозаводе — фото
01 октября 2025 10:52Полицейские в Богородске задержали рецидивиста, скрывавшегося от суда
01 октября 2025 07:0011 наркопритонов накрыли в Нижегородской области
30 сентября 2025 19:40Житель Балахны лишился более 3 млн рублей при покупке авто через интернет
30 сентября 2025 19:00Число изнасилований выросло на 84% в Нижегородской области
30 сентября 2025 17:30Нижегородский автобус сбил курьера: проводится проверка
30 сентября 2025 16:11Роструд выясняет обстоятельства гибели рабочего на заводе в Заволжье
30 сентября 2025 14:59ФСБ показала кадры обысков у экс-заммэра Нижнего Новгорода Штокмана
30 сентября 2025 14:25Организаторов нижегородского лжерехаба осудили за похищение людей
30 сентября 2025 13:59Водитель без прав сбил ребенка в Щербинках
Происшествия

Крупный пожар произошел в яхт-клубе на Автозаводе — фото

01 октября 2025 12:44 Происшествия
Крупный пожар произошел в яхт-клубе на Автозаводе — фото

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Крупный пожар произошел в яхт-клубе на Южном бульваре в Автозаводском районе Нижнего Новгорода 1 октября.

По данным пресс-службы регионального управления МЧС, к моменту прибытия пожарных огонь охватил часть ангара, где велись ремонтные работы по его утеплению. 

Площадь возгорания составила 120 кв. метров. Никто не пострадал.

Причина случившегося пока не установлена.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Автозаводский район МЧС Пожар
Поделиться:
Новости по теме
27 сентября 2025 13:23Женщина погибла при пожаре в многоэтажке на Автозаводе
26 сентября 2025 17:38Мужчина заживо сгорел при пожаре на набережной Федоровского
25 сентября 2025 17:40Поджог мог стать причиной пожара в квартире на улице Героев Космоса
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри сказочного терема
28 сентября 2025 12:06Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри "сказочного терема"
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных