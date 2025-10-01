Крупный пожар произошел в яхт-клубе на Автозаводе — фото

Фото:
Крупный пожар произошел в яхт-клубе на Южном бульваре в Автозаводском районе Нижнего Новгорода 1 октября.
По данным пресс-службы регионального управления МЧС, к моменту прибытия пожарных огонь охватил часть ангара, где велись ремонтные работы по его утеплению.
Площадь возгорания составила 120 кв. метров. Никто не пострадал.
Причина случившегося пока не установлена.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+