Пожар в доме привел к гибели женщины на улице Ванеева

В одной из квартир дома на улице Ванеева в Нижнем Новгороде произошёл пожар, в результате которого погибла пенсионерка. Информацию подтвердили в пресс-службе областного управления МЧС.
Огонь распространился на площади около трёх квадратных метров. Из подъезда, где случился инцидент, спасатели эвакуировали 25 жильцов.
"К сожалению, в результате пожара погибла женщина 1949 года рождения", — сообщили в ведомстве.
Для ликвидации возгорания были привлечены более 30 сотрудников пожарной службы и семь единиц спецтехники.
По предварительным данным, возгорание началось на кухне — предположительно, из-за неисправности холодильника. В настоящее время специалисты МЧС продолжают выяснять все обстоятельства случившегося.
