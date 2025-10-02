Названы площадки в Нижегородской области, где может появиться АЭС
Происшествия

Пожар в доме привел к гибели женщины на улице Ванеева

02 октября 2025 15:42
Пожар в доме привел к гибели женщины на улице Ванеева в Нижнем Новгороде

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области

В одной из квартир дома на улице Ванеева в Нижнем Новгороде произошёл пожар, в результате которого погибла пенсионерка. Информацию подтвердили в пресс-службе областного управления МЧС.

Огонь распространился на площади около трёх квадратных метров. Из подъезда, где случился инцидент, спасатели эвакуировали 25 жильцов.

"К сожалению, в результате пожара погибла женщина 1949 года рождения", — сообщили в ведомстве.

Для ликвидации возгорания были привлечены более 30 сотрудников пожарной службы и семь единиц спецтехники.

По предварительным данным, возгорание началось на кухне — предположительно, из-за неисправности холодильника. В настоящее время специалисты МЧС продолжают выяснять все обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что крупный пожар произошел в Автозаводском районе на территории яхт-клуба.

МЧС Пожар
27 сентября 2025 13:23Женщина погибла при пожаре в многоэтажке на Автозаводе
26 сентября 2025 17:38Мужчина заживо сгорел при пожаре на набережной Федоровского
25 сентября 2025 17:40Поджог мог стать причиной пожара в квартире на улице Героев Космоса
Фоторепортажи
Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри сказочного терема
28 сентября 2025 12:06Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри "сказочного терема"
