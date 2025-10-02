Пожар в доме привел к гибели женщины на улице Ванеева Происшествия

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области

В одной из квартир дома на улице Ванеева в Нижнем Новгороде произошёл пожар, в результате которого погибла пенсионерка. Информацию подтвердили в пресс-службе областного управления МЧС.

Огонь распространился на площади около трёх квадратных метров. Из подъезда, где случился инцидент, спасатели эвакуировали 25 жильцов.

"К сожалению, в результате пожара погибла женщина 1949 года рождения", — сообщили в ведомстве.

Для ликвидации возгорания были привлечены более 30 сотрудников пожарной службы и семь единиц спецтехники.

По предварительным данным, возгорание началось на кухне — предположительно, из-за неисправности холодильника. В настоящее время специалисты МЧС продолжают выяснять все обстоятельства случившегося.

