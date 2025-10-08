Производителей смертельного "Мистера Сидра" отправили в колонию
Осенний призыв 2025 года пройдёт через Единый реестр воинского учёта
Роспотребнадзор: вспышки вируса Коксаки в Нижегородской области нет
Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
08 октября 2025 16:24Нижегородская область присоединилась к Всероссийскому агродиктанту
08 октября 2025 16:19Вагоны "Буревестника" подтвердили сертификат соответствия Таможенного союза
08 октября 2025 16:00Общественные слушания по модернизации полигона ТБО начались в Балахне
08 октября 2025 15:43Нижегородская станция аэрации снова получила предостережение из-за вони
08 октября 2025 15:20Эксперт высказался о неожиданной смерти шеф-повара в Нижнем Новгороде
08 октября 2025 15:04ВТБ узнал, как молодежь ПФО выбирает банковские карты
08 октября 2025 14:47Т2 установила биотерминалы в салонах Нижнего Новгорода
08 октября 2025 14:43"Метеоры" завершают навигацию в Нижегородской области
08 октября 2025 14:08Капремонт общежития НГТУ на Гагарина начнется не раньше 2026 года
08 октября 2025 13:10Нижегородская область направит около 13 млрд рублей на нацпроект "Молодежь и дети"
Общество

Общественные слушания по модернизации полигона ТБО начались в Балахне

08 октября 2025 16:00 Общество
Общественные слушания по модернизации полигона ТБО начались в Балахне

Фото: "Ситиматик - НН"

В Балахнинском муниципальном округе стартовали общественные слушания, посвящённые изменениям в правила землепользования и застройки, касающимся территории межмуниципального полигона твёрдых коммунальных отходов АО "Ситиматик-Нижний Новгород".

Обсуждение продлится до 24 октября. Как пояснили в компании, корректировка документации необходима для реализации проекта модернизации объекта, при этом его площадь останется прежней.

Площадь участка, занимаемого полигоном, составляет 24,63 гектара, из которых 24,3 гектара отведены под размещение отходов. После прохождения сортировки и извлечения перерабатываемых фракций, на объект поступает около 160 тысяч тонн неперерабатываемого мусора в год.

В рамках модернизации планируется внедрение многоуровневой системы гидроизоляции с использованием геомембран. Также проект предусматривает установку современных систем сбора и очистки фильтрата и биогаза, а также создание цифровой платформы для круглосуточного мониторинга состояния полигона.

"Проект направлен на формирование современной инфраструктуры обращения с отходами, которая будет учитывать интересы жителей региона и обеспечит защиту окружающей среды. Модернизация значительно повысит технологический уровень объекта и сделает его безопасным и эффективно управляемым, при строгом соблюдении природоохранных норм", — отметили в компании.

Ранее сообщалось, что регоператора "Ситиматик - НН" оштрафовали за экологические нарушения в Городецком округе. Суд также обязал "Ситиматик - НН" выплатить миллионный штраф за ущерб почве.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Балахна ТБО Экология
Поделиться:
Новости по теме
07 октября 2025 16:04Раздельный сбор мусора продолжают внедрять в Нижнем Новгороде
25 августа 2025 16:52Власти Бора пообещали убрать стихийную свалку до конца года
30 июля 2025 09:50Новые правила сбора и вывоза мусора вводятся в Нижегородской области
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри сказочного терема
28 сентября 2025 12:06Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри "сказочного терема"
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных