Общественные слушания по модернизации полигона ТБО начались в Балахне

Фото: "Ситиматик - НН"

В Балахнинском муниципальном округе стартовали общественные слушания, посвящённые изменениям в правила землепользования и застройки, касающимся территории межмуниципального полигона твёрдых коммунальных отходов АО "Ситиматик-Нижний Новгород".

Обсуждение продлится до 24 октября. Как пояснили в компании, корректировка документации необходима для реализации проекта модернизации объекта, при этом его площадь останется прежней.

Площадь участка, занимаемого полигоном, составляет 24,63 гектара, из которых 24,3 гектара отведены под размещение отходов. После прохождения сортировки и извлечения перерабатываемых фракций, на объект поступает около 160 тысяч тонн неперерабатываемого мусора в год.

В рамках модернизации планируется внедрение многоуровневой системы гидроизоляции с использованием геомембран. Также проект предусматривает установку современных систем сбора и очистки фильтрата и биогаза, а также создание цифровой платформы для круглосуточного мониторинга состояния полигона.

"Проект направлен на формирование современной инфраструктуры обращения с отходами, которая будет учитывать интересы жителей региона и обеспечит защиту окружающей среды. Модернизация значительно повысит технологический уровень объекта и сделает его безопасным и эффективно управляемым, при строгом соблюдении природоохранных норм", — отметили в компании.

Ранее сообщалось, что регоператора "Ситиматик - НН" оштрафовали за экологические нарушения в Городецком округе. Суд также обязал "Ситиматик - НН" выплатить миллионный штраф за ущерб почве.