Направление главной дороги изменят на пересечении улиц Нижегородской и Гоголя

Фото: Анастасия Назарова

Направление главной дороги изменится на пересечении улиц Нижегородской и Гоголя в Нижнем Новгороде. Как сообщили в городском дептрансе, это произойдет с 13 октября.

На пересечении преимущество в движении будет у транспорта, двигающегося по Нижегородской со стороны Ильинки и поворачивающего налево на улицу Гоголя в сторону Малой Покровской, в обратном направлении - при повороте направо с Гоголя на Нижегородскую в сторону Ильинки. Прежде главная дорога была у машин, ехавших по улице Гоголя в прямом направлении.

В профильном департаменте уточнили, что изменить схему движения пришлось из-за увеличения транспортного потока с Ильинки, где ремонтируются трамвайные пути.

Согласно предоставленной информации, новые дорожные знаки будут устанавливать там с 9:00 до 13:00 13 октября. В этот период водителей просят быть особенно внимательными при проезде перекрестка.

По такой схеме придется ездить до самого завершения перекладки путей на Ильинской. Затем специалисты решат, возвращать прежнее направление главной дороги на пересечении Нижегородской — Гоголя или оставить нынешнюю схему.