Движение на Зеленском съезде ограничат из-за строительства трамвайных путей

В Нижнем Новгороде вводятся временные ограничения движения на участке Зеленского съезда в районе Коромысловой башни кремля. Меры связаны с работами по сооружению монолитных участков трамвайных путей. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
По ее данным, ограничения начнут действовать с 18 сентября и сохранятся до завершения строительных работ. При этом движение по Зеленскому съезду останется доступным во всех направлениях.
Водителям рекомендуется заранее ознакомиться с новой схемой движения, соблюдать осторожность и внимательно следить за дорожными знаками.
Ранее сообщалось, что движение транспорта ограничат в районе нижегородского ИТ-кампуса с 16 сентября.
