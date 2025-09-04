Движение на Зеленском съезде ограничат из-за строительства трамвайных путей Общество

Фото: мэрия Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде вводятся временные ограничения движения на участке Зеленского съезда в районе Коромысловой башни кремля. Меры связаны с работами по сооружению монолитных участков трамвайных путей. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

По ее данным, ограничения начнут действовать с 18 сентября и сохранятся до завершения строительных работ. При этом движение по Зеленскому съезду останется доступным во всех направлениях.

Водителям рекомендуется заранее ознакомиться с новой схемой движения, соблюдать осторожность и внимательно следить за дорожными знаками.

