Общество

Движение на Зеленском съезде ограничат из-за строительства трамвайных путей

17 сентября 2025 19:00  [64] Общество
Движение на Зеленском съезде ограничат из-за строительства трамвайных путей

Фото: мэрия Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде вводятся временные ограничения движения на участке Зеленского съезда в районе Коромысловой башни кремля. Меры связаны с работами по сооружению монолитных участков трамвайных путей. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. 

По ее данным, ограничения начнут действовать с 18 сентября и сохранятся до завершения строительных работ. При этом движение по Зеленскому съезду останется доступным во всех направлениях. 

Водителям рекомендуется заранее ознакомиться с новой схемой движения, соблюдать осторожность и внимательно следить за дорожными знаками.

Ранее сообщалось, что движение транспорта ограничат в районе нижегородского ИТ-кампуса с 16 сентября.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

ограничения Ремонтные работы Транспортные ограничения
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных