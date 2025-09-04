ГАИ будет получать от Минздрава данные о состоянии здоровья водителей
Общество

Часть улицы Артельной перекрыли до 1 ноября из-за ремонтных работ

04 сентября 2025 15:33
Часть улицы Артельной перекрыли до 1 ноября из-за ремонтных работ

Фото: ЦОДД

Артельную улицу частично закрыли для транспорта в Нижнем Новгороде, сообщили в городском дептрансе.

Согласно предоставленной информации, ограничение будет действовать на отрезке от дома №9Б по улице Артельной до дома №34Б по улице Пушкина до 1 ноября.

На указанном участке ведутся ремонтно-восстановительные работы. Объезжать его придется по прилегающим улицам.

Напомним, что до 19 сентября также действуют ограничения на пересечении улиц Ошарской и Октябрьской. Там перекладывают трамвайные пути.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
ограничения Ремонтные работы Советский район
