Часть улицы Артельной перекрыли до 1 ноября из-за ремонтных работ Общество

Фото: ЦОДД

Артельную улицу частично закрыли для транспорта в Нижнем Новгороде, сообщили в городском дептрансе.

Согласно предоставленной информации, ограничение будет действовать на отрезке от дома №9Б по улице Артельной до дома №34Б по улице Пушкина до 1 ноября.

На указанном участке ведутся ремонтно-восстановительные работы. Объезжать его придется по прилегающим улицам.

Напомним, что до 19 сентября также действуют ограничения на пересечении улиц Ошарской и Октябрьской. Там перекладывают трамвайные пути.