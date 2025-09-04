Часть улицы Артельной перекрыли до 1 ноября из-за ремонтных работ

Фото:
Артельную улицу частично закрыли для транспорта в Нижнем Новгороде, сообщили в городском дептрансе.
Согласно предоставленной информации, ограничение будет действовать на отрезке от дома №9Б по улице Артельной до дома №34Б по улице Пушкина до 1 ноября.
На указанном участке ведутся ремонтно-восстановительные работы. Объезжать его придется по прилегающим улицам.
Напомним, что до 19 сентября также действуют ограничения на пересечении улиц Ошарской и Октябрьской. Там перекладывают трамвайные пути.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+