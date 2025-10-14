Финансирование установки теплопунктов в Нижнем Новгороде сократят на 277 млн Общество

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

Финансирование установки индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) в Нижнем Новгороде будет сокращено на 277 млн рублей в 2025 году. Об этом стало известно в ходе заседания постоянной комиссии думы по городскому хозяйству 14 октября, сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород".

Депутат Николай Сатаев уточнил, касается ли это микрорайона Мещерское озеро. В ответ исполняющий обязанности директора департамента жилья Сергей Самсонов пояснил, что средства предназначались в том числе для объектов в Канавинском и Московском районах. По его словам, речь идет о региональных средствах.

"Они на попозже запланированы, как мне сказали в министерстве ЖКХ", — отметил Самсонов. Однако точные сроки переноса финансирования пока не определены.

Напомним, весной городская администрация сообщала, что на установку ИТП в Канавинском, Московском и Приокском районах в 2025 году планировалось выделить более 300 млн рублей из муниципального и областного бюджетов. В рамках программы предполагалось установить не менее 42 тепловых пункта.

ИТП необходимы для перехода многоквартирных домов с открытой на закрытую систему горячего водоснабжения. Это позволяет использовать для горячей воды не техническую, а питьевую водопроводную воду. Такой подход не только улучшает качество горячей воды, но и снижает затраты на её производство. А это дает возможность жильцам экономить до 500 рублей в месяц с одной квартиры на коммунальных платежах.