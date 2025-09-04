Новое приложение для оплаты парковок появится в Нижнем Новгороде
Общество

Утверждена схема теплоснабжения Нижнего Новгорода на 2026 год

05 сентября 2025 17:37
Утверждена схема теплоснабжения Нижнего Новгорода на 2026 год

Фото: Полина Зубова

Министерство энергетики Российской Федерации утвердило актуализированную схему теплоснабжения Нижнего Новгорода на 2026 год. Об этом сообщили в департаменте жилья и инженерной инфраструктуры городской администрации.

Согласно предоставленной информации, схема теплоснабжения представляет собой предпроектный документ, который определяет направления развития системы теплоснабжения города. Она учитывает требования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, а также основывается на документах территориального планирования, утверждённых в рамках градостроительного законодательства.

Первый заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Денис Скалкин отметил, что такие схемы разрабатываются на срок не менее 15 лет и подлежат ежегодной актуализации. По его словам, цель документа — обеспечить надёжное, качественное и экономически эффективное теплоснабжение как для населения, так и для промышленных потребителей.

Проект схемы на 2026 год был представлен на заседании комиссии Министерства энергетики РФ. В обсуждении участвовали представители администрации, ресурсоснабжающих организаций и разработчики документа. По итогам заседания схема была утверждена приказом Минэнерго №195тд.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде отопительный сезон может начаться раньше обычного. С 2 сентября начались пробные топки, которые продлятся до 10 сентября. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

